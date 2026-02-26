Activistas propalestinos enfrentan juicio en Reino Unido

Tres activistas propalestinos enfrentan cargos por incitar al odio racial al pedir una “intifada” durante una protesta en Londres, capital británica.

Aza Zaki (60), Haya Adam (21) y Abdalá Alanzi (24) enfrentan cargos en el Reino Unido por incitación al odio racial, tras haber solicitado una “intifada” durante una protesta frente al Ministerio de Justicia en Londres.

La protesta, ocurrida el año pasado, fue organizada por activistas propalestinos. Los tres acusados fueron arrestados bajo la Sección 18 de la Ley de Orden Público por incitar al odio racial.

El juicio de los activistas comenzó el 25 de febrero de 2026 en el Tribunal de Magistrados de Westminster, donde se está evaluando si sus gritos en favor de una “intifada” constituyen un discurso de odio.

Fuente: gettyimages

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frr/hnb