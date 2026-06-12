Mexicanos aprovechan el Mundial para exigir demandas sociales y laborales

Durante el Mundial de Fútbol en México, ciudadanos aprovecharon la atención global para exigir respuestas a sus demandas sociales y laborales.

Este 11 de junio, la ciudad de México es escenario de diversas manifestaciones en las inmediaciones del Estadio Azteca, en las que manifestantes se enfrentaron a los bloqueos policiales, en el contexto del partido inaugural del Mundial de Fútbol 2026.

Entre las manifestaciones destacan las de las Madres Buscadoras, que exigen la aparición de sus hijos desaparecidos y las de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación por pensiones dignas, entre otras demandas laborales, y cuyos miembros se encuentran en huelga desde el 1 de junio.

Los mexicanos también protestan contra los procesos de desplazamiento y despojo que se han acelerado en la ciudad con los preparativos del evento mundialista, y denuncian la complicidad de la FIFA con el gobierno estadounidense al lavar su imagen en medio de agresiones imperialistas.

Los manifestantes aprovechan los ojos del mundo puestos en México para visibilizar sus luchas y repudiar lo que bautizaron como el Mundial del despojo y la complicidad con el imperialismo estadounidense.

Sara Morales Gallego, Ciudad de México

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