Pezeshkian a Putin: alianza estratégica Irán-Rusia sigue creciendo

El presidente de Irán en un mensaje a su homólogo de Rusia, ha vaticinado el fortalecimiento de la alianza estratégica entre ambos países.

El mandatario iraní, Masud Pezeshkian, en un mensaje enviado este vieres a su homólogo ruso, Vladímir Putin, con motivo de la celebración del Día Nacional de Rusia, ha destacado la solidez de la cooperación bilateral evidenciada durante el último año en diversos foros regionales e internacionales.

“Confío en que la asociación estratégica entre la República Islámica de Irán y la Federación Rusa se expandirá en todos los ámbitos con esfuerzo y colaboración mutuos”, ha expresado Pezeshkian.

Ha subrayado también la persistencia de la alianza estratégica entre Irán y Rusia y asegurado que “se fortalecerá y profundizará aún más en beneficio de los intereses compartidos entre ambos países”.

El mensaje del presidente Pezeshkian se produce en un contexto de creciente acercamiento entre Teherán y Moscú, que han reforzado sus lazos en materia económica, militar y diplomática, especialmente frente a las sanciones occidentales y los cambios en el orden geopolítico global.

Ambas naciones han colaborado estrechamente en foros como la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) y los BRICS, bloques a los que Irán se ha sumado recientemente con el respaldo de Rusia.

El Tratado de Asociación Estratégica Integral por un período de veinte años se firmó entre ambos países en enero de 2025. El pacto, con prórroga tácita por los próximos cinco años, abarca todos los ámbitos de la cooperación bilateral.

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