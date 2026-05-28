‘Irán y Rusia deberían establecer un nuevo orden de seguridad global’

Irán subrayó la necesidad de establecer un nuevo orden de seguridad global mediante una cooperación bilateral más estrecha entre Teherán y Moscú.

Durante su presencia en la 14.ª ‘Reunión Internacional de Altos Representantes Responsables de Asuntos de Seguridad’ celebrada en Moscú, el subsecretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán (SNSC, por sus siglas en inglés), Ali Baqeri Kani sostuvo encuentros con varios de los asistentes al foro internacional.

En una reunión llevada a cabo el miércoles con su homólogo ruso, Alexander Venediktov, Baqeri Kani exigió consultas bilaterales constantes entre ambos países a nivel internacional para impedir que las potencias arrogantes socaven la seguridad regional y mundial.

En cuanto a la pertenencia de Irán y Rusia a la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) y a los BRICS, Baqeri Kani hizo un llamamiento a redoblar los esfuerzos conjuntos para formar un mundo multipolar.

Ali Bagheri Kani, Deputy Secretary of Iran's Supreme National Security Council, says Iran and Oman are jointly negotiating a new procedure for the passage of ships through the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/CGyqZI6HEV — PressTV Extra (@PresstvExtra) May 27, 2026

También, agradeció la vehemente condena de Rusia a la ilegal guerra de agresión estadounidense-israelí contra Irán empezada el 28 de febrero.

Por su parte, Venediktov reafirmó la determinación de Moscú de impulsar la cooperación con Teherán en el marco del Tratado de Asociación Estratégica Integral entre Irán y Rusia firmado el enero de 2025.

Asimismo, ensalzó la capacidad de resistencia del pueblo iraní, así como las operaciones de represalia llevadas a cabo por fuerzas iraníes en respuesta a la agresión estadounidense-israelí.

El funcionario ruso aseveró que lo más importante es evitar que se reavive otro enfrentamiento militar y allanar el camino para el establecimiento de un nuevo orden de seguridad en la región. “Estamos dispuestos a facilitar este proceso por todos los medios disponibles”, agregó.

Irán y Sudáfrica deben cooperar contra arrogancia global

En la misma jornada, Baqeri Kani, en una reunión con la ministra de la Presidencia de Sudáfrica, Khumbudzo Ntshavheni, señaló que los Estados independientes deben avanzar de forma colectiva y armoniosa hacia el multilateralismo.

El alto funcionario iraní recordó que Irán y Sudáfrica comparten un enfoque común para salvaguardar la independencia y la soberanía nacional, así como para hacer frente al colonialismo y la tiranía, afirmando que la situación era propicia para afrontar las amenazas comunes.

También, recalcó que Irán y Sudáfrica, como Estados miembros de los BRICS, deberían cooperar ampliamente contra la arrogancia global y el unilateralismo estadounidense en los asuntos internacionales.

Por su parte, Ntshavheni expresó su solidaridad con la nación iraní afectada por la agresión a gran escala y no provocada estadounidense-israelí.

También, exigió la ampliación de las cooperaciones entre los dos países con el fin de crear condiciones favorables en el ámbito internacional.

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