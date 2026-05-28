Irán celebra el Eid al-Adha y llama a la unidad islámica - Noticiero 19:30

Irán celebra el Eid al-Adha, recordando la fe de Ebrahim, mientras Qalibaf llama a la unidad de las naciones islámicas para enfrentar las crisis regionales.

1- Los iraníes celebran el Eid al-Adha, o Fiesta del Sacrificio, que conmemora la disposición del profeta Ebrahim (P) a sacrificar a su hijo por mandato de Dios, antes de que Dios le proveyera un carnero en su lugar.

2- El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, insta a la unidad de las naciones islámicas para afrontar y resolver las crisis regionales.

3- La Armada del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán afirma que Estados Unidos está suplicando un acuerdo con Irán ante las repercusiones de su agresión ilegal contra el país persa.

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