Irán asegura respuesta “nunca antes vista” en caso de nueva agresión

Un alto mando del Cuerpo de Guardianes advirtió de que cualquier agresión militar renovada contra Irán provocaría una respuesta “como nunca antes la han visto”.

Ali Naderi, subdirector de relaciones públicas de la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán, aseveró en una entrevista con la televisión local el miércoles que “si los enemigos recurren nuevamente a la acción militar, el método de confrontación de la República Islámica será diferente al que han presenciado hasta ahora, y se enfrentarán a una nueva imagen del poderío militar de Irán en el campo de batalla”.

El mando del grupo élite militar iraní afirmó que Irán se ha fortalecido y está mejor preparado, tanto en el ámbito ofensivo como defensivo, en comparación con el pasado, gracias a las lecciones aprendidas de la segunda y tercera guerra impuestas contra Estados Unidos y el régimen sionista.

Naderi afirmó que Irán ha adquirido valiosas experiencias en la segunda y tercera guerra impuestas —en junio de 2025 y febrero de este año—, y ha encontrado la manera de contrarrestar las amenazas enemigas. “Tenemos el dedo en el gatillo”, agregó.

Añadió que, durante la tercera guerra impuesta, el número de militares caídos en centros militares se redujo drásticamente y el enemigo no pudo infligir daños graves a las fuerzas operativas.

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Captura de armamento avanzado enemigo

Naderi también indicó que, durante la tercera guerra impuesta, parte del armamento y las municiones avanzadas del enemigo cayeron en manos iraníes.

“Gracias a la experiencia, el conocimiento y la alta capacidad de sus fuerzas armadas, la República Islámica ha alcanzado una etapa en la que controla por completo todo el ciclo de producción de armamento nacional”, sostuvo.

Afirmó que Irán, basándose en armamento de fabricación propia, fruto de la creatividad, la inteligencia, el talento y el sacrificio de la juventud iraní, ha obligado a una superpotencia mundial a retroceder. El armamento y el equipo capturados al enemigo sin duda se utilizarán.

“Otros países están aplicando ingeniería inversa al armamento iraní”, indicó.

El funcionario iraní mencionó el dron Shahed y otros sistemas de producción nacional que ahora son codiciados por otros países. Irán ha alcanzado una posición en la que otros países solicitan sus tecnologías de defensa.

Las armas permanecen intactas

Al mismo tiempo, Naderi afirmó que todo el armamento que Irán utiliza en los combates ha sido producido a nivel nacional y que en su mayor parte no fue alcanzado por los ataques. “Así como fue errónea la evaluación que hicieron los enemigos del poderío de misiles y drones de Irán, su valoración del debilitamiento de esta capacidad también lo es”, señaló.

“Esperamos que no se den las circunstancias que obliguen a la República Islámica a demostrar una vez más a sus enemigos, en el campo de batalla, que esos cálculos fueron erróneos”, concluyó.

Afirmó que las líneas de producción de misiles y drones operan ahora a mayor capacidad que antes. Uno de los principales objetivos de Estados Unidos e Israel en la segunda y tercera guerra impuestas —interrumpir las líneas de producción de misiles y drones de Irán— nunca se logró.

“La República Islámica no tiene restricciones en cuanto a la calidad, el tipo o la cantidad de sus armas, y siempre ha demostrado su poderío en el campo de batalla, un hecho que los enemigos también han comprendido y experimentado”, declaró Naderi.

Si bien Irán no busca la guerra, basándose en las enseñanzas del Imam Jomeini y del mártir Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, se opondrá firmemente a cualquier agresión.

El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaron una guerra de agresión no provocada contra Irán, asesinando al líder iraní y atacando instalaciones nucleares, escuelas, hospitales e infraestructura civil. Irán respondió con 100 oleadas de ataques de represalia en el marco de la operación Promesa Verdadera 4.

Pese a un alto el fuego alcanzado el 8 de abril y el inicio de unas negociaciones para alcanzar un acuerdo definitivo, Teherán ha dejado claro que no se someterá a las presiones de Washington en ceder, entre otros el control de Ormuz y su programa de energía nuclear.

ncl