Irán restaura producción de South Pars a niveles previos a la guerra

Conforme a un informe del miércoles de la agencia de noticias Fars, ingenieros iraníes han reparado y mejorado con éxito las redes de tuberías de servicios y alimentación en el polo industrial de South Pars (Pars del Sur) en el plazo de un mes tras los ataques aéreos selectivos de Estados Unidos e Israel.
El esfuerzo de recuperación rápida se centró en los oleoductos y gasoductos de materias primas ubicados fuera de la zona petroquímica principal.
A principios de abril, Washington y Tel Aviv atacaron la Zona Económica Especial de Energía de South Pars en un intento por dañar infraestructuras críticas y perturbar la economía de Irán.
Según el informe, las extensas labores de remoción de escombros, reconstrucción y restauración han permitido que los complejos petroquímicos dañados recuperen por completo su capacidad de producción previa a la guerra de agresión ilegal, iniciada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.
La recuperación de la South Pars ocurre en medio de un alto el fuego, el cual ha sido violado varias veces por Estados Unidos y mientras sigue vigente el régimen de sanciones antiraniés más severo de la historia moderna.
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