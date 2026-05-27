Irán restaura producción de South Pars a niveles previos a la guerra

Irán ha restablecido la producción en el centro industrial de South Pars a su capacidad anterior a la guerra tras una larga e intensa operación de reparación.

Conforme a un informe del miércoles de la agencia de noticias Fars, ingenieros iraníes han reparado y mejorado con éxito las redes de tuberías de servicios y alimentación en el polo industrial de South Pars (Pars del Sur) en el plazo de un mes tras los ataques aéreos selectivos de Estados Unidos e Israel.

El esfuerzo de recuperación rápida se centró en los oleoductos y gasoductos de materias primas ubicados fuera de la zona petroquímica principal.

A principios de abril, Washington y Tel Aviv atacaron la Zona Económica Especial de Energía de South Pars en un intento por dañar infraestructuras críticas y perturbar la economía de Irán.

Según el informe, las extensas labores de remoción de escombros, reconstrucción y restauración han permitido que los complejos petroquímicos dañados recuperen por completo su capacidad de producción previa a la guerra de agresión ilegal, iniciada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

La infraestructura estratégica fue atacada el 6 de abril durante un ataque conjunto entre Estados Unidos e Israel, siendo esta la segunda vez que el complejo industrial fue alcanzado. Una oleada anterior de ataques aéreos en marzo de 2026 también afectó y dañó instalaciones de gas y petroquímicas en el vital corredor energético. Con todas las principales líneas de suministro ya operativas, Teherán ha neutralizado los cuellos de botella industriales inmediatos causados ​​por los ataques, lo que permite que las instalaciones de South Pars reanuden sus operaciones por completo.

La recuperación de la South Pars ocurre en medio de un alto el fuego, el cual ha sido violado varias veces por Estados Unidos y mientras sigue vigente el régimen de sanciones antiraniés más severo de la historia moderna.

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