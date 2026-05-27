Irán y Pakistán impulsan cooperación y esfuerzos por la paz en la región

Los presidentes de Irán y Pakistán han apostado por reforzar la cooperación bilateral y los esfuerzos diplomáticos por la paz regional.

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, y el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, han analizado este miércoles en una conversación telefónica la situación regional y los esfuerzos diplomáticos en curso, y subrayaron la necesidad de reforzar la cooperación bilateral y las consultas conjuntas para impulsar la paz y la estabilidad en la región.

En la llamada, celebrada en un ambiente cordial, ambos dirigentes también felicitaron el Eid al-Adha (Fiesta del Sacrificio) a los pueblos de Irán y Pakistán, así como al conjunto de la comunidad islámica.

Durante la conversación, Pezeshkian ha agradecido el papel “constructivo y responsable” de Islamabad en apoyo de las iniciativas diplomáticas destinadas a reducir las tensiones y poner fin a los conflictos y crisis regionales.

Asimismo, ha destacado la importancia de mantener la cooperación y la coordinación entre los países islámicos para preservar la estabilidad, la seguridad y los intereses comunes del mundo musulmán.

El mandatario iraní también ha expresado su reconocimiento a otros países de la región, entre ellos Arabia Saudí, Catar y Turquía, por su participación en los esfuerzos de paz.

Por su parte, Sharif ha manifestado su esperanza de que un acuerdo de paz “digno y honorable” para el pueblo iraní pueda concretarse próximamente, al considerar que ello permitirá liberar el verdadero potencial económico de Irán y beneficiará al conjunto de la región.

El primer ministro pakistaní ha expresado además su confianza en que los procesos diplomáticos actualmente en marcha desemboquen en resultados “efectivos y duraderos” en un futuro cercano, contribuyendo al fortalecimiento de la paz, la estabilidad y la cooperación regional.

Asimismo, ha reiterado que Pakistán, “como país hermano y vecino”, permanecerá junto a Irán y ha asegurado que ambos países tienen por delante “un gran futuro” una vez restablecida la paz en la región.

En otra parte de la conversación, ambas partes destacaron la profundidad de las relaciones históricas, culturales y fraternales entre Teherán e Islamabad, y analizaron vías para ampliar la cooperación bilateral, especialmente en los ámbitos económico, comercial, de tránsito y aduanero.

Finalmente, subrayaron la necesidad de acelerar la implementación de los acuerdos conjuntos y aprovechar las capacidades existentes para fortalecer las relaciones entre ambos países.

El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaron una guerra de agresión no provocada contra Irán. Asesinaron al Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, y atacaron instalaciones nucleares, escuelas, hospitales e infraestructura civil y, en respuesta, las fuerzas iraníes realizaron 100 oleadas de operaciones militares contra objetivos estadounidenses e israelíes en la región de Asia Occidental.

El 8 de abril, cuarenta días después del inicio de la guerra, entró en vigor un alto el fuego temporal negociado por Pakistán. Irán y Estados Unidos mantuvieron una ronda de intensas conversaciones en Islamabad el 11 de abril con el objetivo de alcanzar un acuerdo permanente, pero estas concluyeron tras 21 horas sin avances significativos. Irán denunció las “exigencias excesivas” de Washington y su insistencia en posturas irrazonables.

Las conversaciones indirectas entre Teherán y Washington, mediadas por Pakistán, continúan basadas en la propuesta de 14 puntos de la República Islámica que busca en esta etapa poner fin a la guerra, detener la agresión naval estadounidense —lo que Washington ha calificado de bloqueo naval—, y asegurar la liberación de los activos iraníes bloqueados.

Teherán ha dejado claro que no se someterá a las presiones de Washington en ceder, entre otros el control de Ormuz y su programa de energía nuclear.

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