Dron de Hezbolá abate a una soldado israelí y hierre a otros siete

Una soldado israelí ha muerto y otros siete han resultado heridos durante un ataque con dron del movimiento libanés Hezbolá en el norte de los territorios ocupados.

Una soldado israelí murió y otros siete resultaron heridos en la explosión de un dron del Movimiento de Resistencia Islámica de El Líbano (Hezbolá) en Shomera, en el norte de los territorios ocupados, en la región de Galilea Occidental (Al-Yalil, en árabe), han informado este miércoles los medios hebreos.

Según las fuentes, las sirenas se han activado en Shomera ante el temor a la infiltración de drones de Resistencia Islámica. También, alertas adicionales se han activado en Shomera, Admit, Ayalon, Goren, Gornot HaGalil, Hanita, Yaara y Arab al-Aramshe.

Soldados israelíes SALTAN del vehículo mientras un dron de Hezbolá se estrella directamente contra ellos Algunos escapan, otros son alcanzados en un golpe directo pic.twitter.com/wrmnXUjIvC — Píldora News (@PildoraNews) May 27, 2026

Hezbolá ataca tres tanques Merkava y concentraciones de fuerzas israelíes

En la misma jornada, las fuerzas de Hezbolá han llevado a cabo otras operaciones militares contra las bases israelíes en sur del Líbano.

Según el comunicado emitido de Hezbolá, los combatientes de Hezbolá han atacado dos tanques Merkava en el barrio oriental de la localidad de Zoutar Al-Sharqiya (sur del Líbano) con misiles guiados.

"🔴 El momento de la caza del Cúpula de Hierro israelí con el 'Ababil' de Hezbolá



🔹Hezbolá del Líbano publicó hoy las imágenes del momento en que un dron suicida de la Resistencia impacta contra una plataforma del sistema Cúpula de Hierro israelí en el asentamiento ocupa.." pic.twitter.com/N8RvyYtZGB — amor palestina (@amorpalestino) May 27, 2026

De igual manera, las fuerzas de Hezbolá han atacado concentraciones de fuerzas israelíes en las cercanías de la localidad de Odeissah con una andanada de cohetes de tipo cualitativo.

También, Hezbolá ha asestado un tanque Merkava, un vehículo blindado Namer y cuatro puntos de concentración de soldados israelíes en el sur del Líbano.

El martes, Hezbolá anunció que llevó a cabo 32 operaciones militares separadas contra las fuerzas israelíes que operaban en el sur del Líbano.

Estos ataques determinados y bien coordinados subrayan la determinación de Hezbolá de defender la integridad territorial del Líbano y proteger a su población frente a las repetidas violaciones del régimen de Tel Aviv y sus incursiones expansionistas. El movimiento ha demostrado una vez más que el ejército israelí no puede avanzar sobre suelo libanés sin pagar un alto precio.

El lunes, el primer ministro del régimen israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó la intensificación de los ataques contra el Líbano, en la violacion de una tregua vigente.

Los ataques israelíes han causado la muerte de al menos 3269 personas en el Líbano desde que las fuerzas israelíes intensificaron los ataques contra el país el 2 de marzo.

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