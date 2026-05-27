“Naciones de la región ya no servirán como escudos de EEUU”: Extractos del mensaje del Líder para el Hach 2026

El Líder de Irán, en un mensaje con motivo de la peregrinación del Hach 2026, subrayó que “las naciones de la región ya no servirán como escudos de Estados Unidos”.

El Líder de la Revolución Islámica a, el ayatolá Seyed Moytaba Jamenei, emitió el martes un mensaje con motivo del Hach dirigido a los musulmanes de todo el mundo, en particular a los peregrinos del Hach.

El mensaje exhorta a los musulmanes a concebir el Hach como una migración perpetua: un tránsito desde la vida material hacia una existencia espiritual centrada en la adoración de Dios y en la renuncia a las falsas divinidades.

En su mensaje, el Líder subrayó que la oportunidad de esta migración sagrada no se limita únicamente a los peregrinos de este año, sino que se extiende a todos los musulmanes, tanto a quienes ya han realizado el Hach como a quienes aún no han recibido la oportunidad de hacerlo.

Asimismo, llamó a las naciones musulmanas a unirse para forjar un nuevo orden mundial, enfatizando que ya no existirá refugio seguro para el régimen estadounidense, cuya era ha llegado a su fin.

El Líder afirmó además que la nación iraní, armada con el arma de la fe, resistió los ocho años de la Defensa Sagrada, años de sanciones ilegales y tres guerras impuestas, saliendo victoriosa en cada ocasión.

Esa misma arma, afirmó, sentará las bases de una nueva civilización islámica.

A continuación, algunos extractos de su mensaje:

La llegada de la temporada del Hach

Ha llegado la temporada del Hach, y los peregrinos han vestido el ihram (atuendo ritual del peregrino) de la servidumbre a Dios, recitando la talbiyah (invocación ritual de los peregrinos) para emigrar de la vida material hacia una vida divina y monoteísta.

“Ha llegado también este año la temporada del hach, y los peregrinos de la comunidad islámica se han ceñido el ihram (1) para servir a Dios y han pronunciado la talbiya (2), a fin de emigrar de la vida material y ordinaria a la vida divina y bienaventurada.

Esta vida tawhídica (monoteísta) se centra en la adoración de Dios y en el rechazo, la negación y la renuncia a las falsas deidades asociadas con Él.

“Una vida monoteísta cuyo eje es la adoración a Dios, la Realidad Suprema, Gloriosa y Excelsa, y el rechazo, la negación y desasimiento de los asociados [que el ser humano se forja junto] a Dios”.

La oportunidad no se limita a los peregrinos

Esta oportunidad de migración no concierne únicamente a los peregrinos de este año; abarca a todos los hermanos y hermanas musulmanes de Irán y del mundo entero.

“La oportunidad de esta emigración no pertenece en exclusiva a los visitantes y peregrinos de este año a la Casa de Dios (3), sino que abarca a todos los hermanos y hermanas musulmanes de Irán y del mundo entero”.

Incluye tanto a quienes ya realizaron el Hach en años anteriores como a quienes aún no han sido agraciados con esa oportunidad.

Las condiciones para esta migración perpetua

“La condición de esta emigración es ceñirse un iḥram permanente en torno al recuerdo de Dios; es un circunvalar permanente en torno al eje de la verdad; es un esfuerzo incesante entre las cimas imponentes de los deberes divinos”.

También incluyen combatir a Satanás y a sus manifestaciones sin cesar, permanecer en súplica vigilante, alimentar a los pobres y a los viajeros, y sacrificar los deseos egoístas. “Es una lapidación constante del demonio maligno, de todas sus seductoras manifestaciones y de todos sus secuaces; es una estación ritual impregnada de atención humilde y de súplica; es dar de comer al pobre postrado y al caminante; es sacrificar las pasiones y tendencias desviadoras y extirpar las impurezas intrínsecas”.

Asimismo, es necesario purificar las impurezas interiores y estar dispuesto a servir y a alzar el estandarte de la defensa de la Verdad. “Y es, en todo momento, estar presto al servicio y enarbolar la bandera de la defensa de la verdad”.

Cómo la nación iraní abrazó esta migración

La nación iraní emprendió el camino de esta migración en el miqat de la Revolución Islámica de 1979. “Y así fue como la nación de Irán, en el miqat (4) de la Revolución Islámica, puso el pie en la senda de esta misma emigración”.

“Respondió a la llamada abrahámica del gran Jomeini, se despojó del ropaje de la sumisión, vistió el ihram de la dicha de este mundo y del otro”.

“Diciendo el labbayk (¡Heme aquí!) y avanzando con paso vivo, se esforzó por circunvalar en torno del eje de las enseñanzas del Islam genuino Mohamad —que la paz y las bendiciones de Dios sean con él y con su descendencia— y por acercarse a la luz irradiadora de la justicia universal y de la suprema autoridad espiritual (wilaya)”.

El arma del “Allahu Akbar”

Fue con el arma del “Allahu Akbar” (Dios es el más grande) que Irán forjó la epopeya de los ocho años de la Defensa Sagrada contra el régimen baasista de Sadam (1980-1988).

Y ello a pesar de que Sadam contaba con el respaldo de todas las potencias mundiales, de Oriente a Occidente.

“Y fue con esta misma arma de ‘Dios es el más grande’ como la nación musulmana de Irán se levantó hace cuarenta y siete años, derrocó al régimen tiránico, dictatorial y dependiente Pahlavi, cortó las manos del codicioso y arrogante Estados Unidos y eliminó por completo la influencia del sionismo. Fue con esta misma arma de ‘Dios es el más grande’ como, tras la agresión del régimen baazista de Sadam al territorio iraní, los combatientes valerosos y los jóvenes abnegados forjaron la gesta de los ocho años de la Defensa Sagrada y, pese al apoyo de todas las potencias de Oriente y Occidente al régimen baasista, le hicieron morder el polvo”.

Años de resistencia inquebrantable

Iraníes “mantuvieron con firmeza y constancia esta resistencia durante años frente a los bloqueos económicos, el intento de golpe de Estado, las sanciones injustas, las innumerables ofensivas políticas, propagandísticas y económicas de los enemigos contra la República Islámica”.

Fortalecimiento del Frente de la Resistencia

“Fue precisamente esta arma del ‘Dios es el más grande’ la que afianzó los lazos de unión de la Umma y de los jóvenes combatientes del Frente de la Resistencia desde Irán hasta el Líbano, Palestina, Irak y Siria, desde África y Yemen hasta Afganistán, Pakistán, y todos los pueblos libres del mundo, para que esta cuerda firme se alzase en defensa de la integridad de la umma frente a los agresores y usurpadores sionistas, arrasase por completo al Daesh, desencadenase la Tormenta de Al‑Aqsa y pusiese contra las cuerdas al tambaleante régimen sionista”.

Victoria en la Segunda Guerra Impuesta (junio de 2025)

“Fue esta arma del ‘Dios es el más grande’ la que permitió a la República Islámica de Irán, apoyándose en ella, abrumar bajo sus golpes demoledores al régimen sionista en la Segunda Guerra Impuesta, en junio de 2025, asestar un zarpazo a los Estados Unidos agresores y frustrar el objetivo del enemigo de someter a Irán.

El martirio del Líder y el levantamiento divino de Irán

Tras el martirio del Líder, el ayatolá Seyed Ali Jamenei a manos de las fuerzas del mal (EE.UU. y el régimen israelí), la nación iraní experimentó un despertar divino (bi‘tha). “Y el arma de ‘Dios es el más grande’ infundió tal vigor y fuerza a la nación iraní que, tras el desgarrador suceso del martirio del Líder eminente, el descendiente digno del nobilísimo Profeta del Islam —que la paz y las bendiciones de Dios sean con él y con su descendencia—, su eminencia el gran ayatolá Seyed Ali Hoseini Jamenei —que Dios eleve su noble rango espiritual— a manos de los más perversos de nuestro tiempo, recibió un nuevo despertar divino”.

“Mediante una presencia plena en todos los ámbitos en que fue necesario, dejó atónitos los ojos del mundo con sus gestas”.

Victoria decisiva en la Tercera Guerra Impuesta

“Fue con esta misma arma del ‘Dios es el más grande’ como los combatientes valerosos y las fuerzas armadas abnegadas del Irán islámico, junto con los combatientes del frente de la resistencia —particularmente los del querido Líbano—, alcanzaron victorias formidables frente a los dos ejércitos terroristas y armados hasta los dientes, de los Estados Unidos y el sionismo, en la Tercera Guerra Impuesta”.

“Encomendándose a la presencia del Señorío divino y con sus misiles y drones en tierra, aire y mar, lapidaron —[como en el rito del hach]— al Gran Satán, es decir, a los Estados Unidos, y su criatura amaestrada, el régimen sionista”.

“Vieron con sus propios ojos la promesa verdadera del auxilio divino a quienes luchan en el camino de Dios”.

El despertar de la Umma islámica

“Y una vez más: ¡Allahu akbar! Indudablemente, Dios —bendito y excelso— es más grande que cuanto pueda describirse, y sus ejércitos triunfan sobre cualquier poder... Y será con esta misma arma del ‘Dios es el más grande’ como, tras el despertar de la nación iraní y del Frente de la Resistencia, se producirá el despertar de la Umma, y el repudio a los idólatras”.

El repudio a los idólatras (Bara’at)

“El repudio a los idólatras (5) se extenderá desde la lapidación ritual de los yamarat (6) en el hach a todas las esferas de la vida individual, social y política de los musulmanes en todos los rincones del mundo”.

Capacidades compartidas e invitación a la cooperación

La Umma y los pueblos de la región poseen capacidades e intereses comunes que configurarán el nuevo orden y la arquitectura futura de la región y del mundo.

Invito “a todos los países y gobiernos islámicos a la amistad y a la cooperación en el bien, para que, mediante la colaboración mutua, avancemos por la senda del progreso de la Umma y de la resolución de los problemas del mundo islámico”.

EEUU ya no tendrá un refugio seguro

Lo que es seguro en este terreno es que la manecilla del reloj no retrocede, y que los pueblos y los territorios de la región ya no volverán a ser escudo de las bases norteamericanas.

Estados Unidos, además de no disponer ya de un punto seguro para sus acciones malvadas ni para el establecimiento de bases militares en la región, se aleja día tras día de su situación anterior.

Las etapas finales del régimen sionista

“El tambaleante régimen sionista y el tumor canceroso de Israel se acercan asimismo a las etapas postreras de su nefasta existencia”.

“Conforme a la palabra categórica y previsora pronunciada hace diez años por el eminente y dignísimo Líder mártir —que Dios eleve la pureza de su alma —, no alcanzará a ver los veinticinco años posteriores a aquella fecha, si Dios quiere”.

La importancia del bara’at en el Hach de este año

“Este año la cuestión del repudio a los idólatras (bara’a) reviste una importancia redoblada, y la profundidad y la amplitud del repudio a Estados Unidos y al régimen sionista trasciende el ritual de la bara’a que se realiza en la estación y el miqat del hach; en diversos puntos de Irán y del mundo”.

“Y también después de estos días benditos, ‘Muerte a los Estados Unidos’ y ‘Muerte a Israel’ serán la consigna habitual de la comunidad islámica y de los oprimidos del mundo, particularmente de los jóvenes”.

El futuro pertenece a la Umma islámica

“El futuro pertenece a la umma y a la nueva civilización islámica, y cada uno de nosotros puede desempeñar un papel en la realización de ese futuro y en acercarnos a él, en la medida de nuestra determinación, capacidad y responsabilidad”.

⚠️ Medios reflejan el mensaje del Líder de Irán sobre el ocaso de EEUU



🔺Diversos medios internacionales cubrieron el mensaje del Líder de Irán con motivo del Hach, en particular sobre el declive de la posición de EE.UU. en la región.https://t.co/OBbVAh8eOk — HispanTV (@Nexo_Latino) May 27, 2026

El papel de los peregrinos iraníes en el Hach de este año

Los peregrinos iraníes del hach este año tienen un papel eficaz y destacado en transmitir a sus hermanos y hermanas musulmanes el relato de la victoria en la Tercera Guerra Impuesta y en infundirles esperanza en un futuro luminoso.

Peticiones de oración para los peregrinos

“Pido a todos los queridos peregrinos que se esfuercen en suplicar por la pronta llegada del salvador de la humanidad — que Dios Altísimo apresure Su manifestación—, y que eleven sus plegarias por la unidad de la umma, por la liberación de Palestina y de la Mezquita de Al‑Aqsa, la remoción de las grandes aflicciones de los musulmanes y la consecución de la victoria final frente a la arrogancia mundial; y que incluyan también a este servidor en sus súplicas benéficas”.

Súplica por los peregrinos y la Umma

“¡Señor! Bendice a Mohamad y a la familia de Mohamad y extiende la mirada de Tu gracia y de Tu clemencia sobre los peregrinos y sobre toda la umma; concédeles la gracia de un hach aceptado; ilumina sus corazones con las luces del conocimiento y de la perspicacia; y consolida su determinación y su voluntad para avanzar en el camino de la reforma de la situación de la umma y del triunfo final sobre los enemigos del Islam”.

Súplica por los mártires

“¡Señor! Haz descender Tu favor y Tu vasta misericordia sobre las almas puras de los mártires en Tu camino, en especial los mártires del frente de la resistencia y, a la cabeza de todos ellos, el eminente Líder mártir — que Dios eleve su noble rango espiritual—; concede a su alma celestial una porción copiosa del hach de los peregrinos, de la adoración de los adoradores y del esfuerzo de aquellos esforzados que han sido objeto de la guía y orientación del Líder de la umma; y auxilia a la nación de Irán y a la umma en la continuidad de su senda y de su objetivo”.

Súplica por el Imam Mahdi

“¡Señor! Haz descender Tus más sublimes bendiciones y salutaciones sobre nuestro señor y maestro, el imam Mahdi, el Esperado —que las bendiciones y la paz de Dios sean con él y con sus purificados antepasados—; e inclúyenos a todos nosotros y a la umma entre quienes son objeto de sus súplicas puras y aceptadas; e ilumina y embellece el mundo con su bendito advenimiento, tal como lo has prometido, y nuestros corazones están colmados de certeza en esa promesa irrevocable”.

Versículo coránico de conclusión

“Dios ha prometido que designará herederos y representantes Suyos en la tierra a quienes de entre vosotros sean creyentes y realicen buenas acciones, igual que designó herederos y representantes Suyos a quienes vinieron antes de ellos. Que hará que fructifiquen y se consoliden las creencias que Él ha hecho satisfactorias para ellos y que transformará el miedo que han pasado en seguridad” (Sagrado Corán 24:55).

Notas

Estado ritual de consagración que el peregrino adopta antes de iniciar el hach. Implica pureza ritual, abstención de actos prohibidos y entrada en la esfera de lo sagrado. El término designa tanto el estado espiritual como, por extensión, las vestiduras blancas asociadas a él. Fórmula devocional del peregrino en estado de ihram, mediante la cual responde a la llamada divina y declara su presencia obediente ante Dios. Expresa consagración, unicidad y disponibilidad espiritual durante el hach. Denominación honorífica de la Kaaba, santuario primordial del Islam situado en La Meca. Punto o límite ritual fijado para que el peregrino adopte el estado de iḥram antes de iniciar el hach. El término designa tanto el lugar consagrado como, en ciertos contextos, el tiempo señalado para entrar en la sacralidad del rito. Bara’a: declaración ritual de desvinculación y repudio solemne frente a toda forma de idolatría y de alianza con entidades politeístas, proclamada durante el ḥach en el miqat o en los ritos mayores. Designa las tres estelas rituales situadas en Mina, ante las cuales el peregrino realiza el rito de la lapidación simbólica durante el hach.

Texto recogido de una publicación en Press TV