El representante de Rusia ante la ONU advirtió a los países árabes ribereños del Golfo Pérsico sobre seguir las políticas de Estados Unidos contra Irán.

En declaraciones concedidas la noche del martes a los periodistas en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, Vasili Nebenzia describió a los mencionados Estados como los “rehenes” de Washington.

“Les digo: ¡ustedes son rehenes de la política de Estados Unidos en Oriente Medio!”, subrayó.

Al respecto, señaló que desde hace mucho tiempo venimos diciéndolos que, si ocurre una agresión de Estados Unidos contra Irán, ellos quieran o no, inevitablemente se verán involucrados en esta crisis.

En la guerra no provocada estadounidense-israelí contra la República Islámica, lanzada el 28 de febrero, Estados Unidos utilizó sus múltiples bases emplazadas en países del Golfo Pérsico, como Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos, para lanzar ataques contra el país persa.

En respuesta, las fuerzas armadas iraníes lanzaron andanadas de misiles y ataques con drones contra objetivos estadounidenses e israelíes en toda la región.

En reiteradas ocasiones, Irán ha advertido a los países ribereños del Golfo Pérsico de graves repercusiones de colaborar con partes hostiles contra el país persa, reafirmando el compromiso de Teherán con los principios de la Carta de la ONU, las normas fundamentales del derecho internacional y el principio de buena vecindad en las relaciones con todos los países de la región.

Ha aclarado a los países vecinos sureños que “si su geografía y sus capacidades se utilizan para servir a los enemigos, entonces deberán despedirse de la producción de petróleo”.

Rusia acepta el uranio enriquecido de Irán; ¿Por qué no?

En otra parte de sus declaraciones, Nebenzia declaró que Rusia está dispuesta a aceptar el uranio enriquecido de Irán, según informó la agencia de noticias rusa Sputnik.

En este sentido, el diplomático ruso declaró que si Irán pide que traslademos estos materiales a Rusia, y si eso forma parte del acuerdo entre Washington y Teherán, Moscú lo hará. “¿Por qué no?”, señaló.

El 8 de abril, cuarenta días después del inicio de la guerra, entró en vigor un alto el fuego temporal negociado por Pakistán. Irán y Estados Unidos mantuvieron una ronda de intensas conversaciones en Islamabad el 11 de abril con el objetivo de alcanzar un acuerdo permanente, pero estas concluyeron tras 21 horas sin avances significativos. Irán denunció las exigencias excesivas de Washington y su insistencia en posturas irrazonables.

La disputa fundamental sobre el enriquecimiento de uranio persiste: Estados Unidos exige un “enriquecimiento cero”, mientras que Irán mantiene su derecho a enriquecerlo para uso civil.

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