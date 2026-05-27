Una escalada en el Golfo Pérsico podría afectar rutas estratégicas globales

El analista internacional Txema Sánchez advirtió que una escalada en el Golfo Pérsico podría agravar la crisis regional y afectar rutas estratégicas globales.

Así lo afirmó el analista internacional Txema Sánchez durante una entrevista con la cadena HispanTV, donde sostuvo que la actual escalada regional marca un punto de inflexión y dificulta un retorno al escenario previo al conflicto.

Sánchez señaló que cualquier nueva tensión en torno al Golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz podría tener repercusiones que trascienden el ámbito militar, afectando rutas energéticas, comerciales y canales estratégicos de comunicación.

El analista sostuvo además que la región atraviesa una nueva fase geopolítica, en la que —según afirmó— los actores involucrados buscan redefinir el equilibrio de poder y ampliar su capacidad de presión en medio de un escenario cada vez más volátil.

Fuente: Hispan TV Noticias

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