Líder de Irán avisa que la región no será refugio seguro para bases de EEUU – Noticiero 13:30

El Líder de Irán advirtió que la región no será plataforma segura para bases de EE.UU. CGRI denuncia ataques de EE.UU. y anuncia derribo de un dron MQ-9.

1- El Líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Moytaba Jamenei, avisa que los países de la región no podrán servir en el futuro como plataforma segura para las bases de EE.UU.

2- En un comunicado difundido el martes, el Cuerpo de la Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán informó sobre las acciones intervencionistas de las fuerzas estadounidenses, las cuales lanzaron nuevos ataques no provocados contra objetivos en el sur de Irán. La fuerza militar iraní logró identificar y derribar un dron estadounidense MQ-9.

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