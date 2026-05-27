Irán culpa a EEUU e Israel de tensión regional y exige que rinden cuentas

El canciller iraní ha responsabilizado a Estados Unidos e Israel por el cierre del Estrecho de Ormuz y la situación inestable en la región Asia Occidental.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyed Abás Araqchi, en una conversación telefónica sostenido este miércoles con su par neozelandés Winston Peters, ha destacado que la responsabilidad de la situación actual en el estrecho de Ormuz recae “directa y exclusivamente en los agresores”.

En cuanto a la agresión estadounidense-israelí contra Irán y las consecuencias de esta ofensiva contra la seguridad marinera en la región, Araqchi ha exigido la rendición de cuenta de estos dos regímenes por la flagrante violación de la Carta de la ONU y la agresión militar contra un Estado independiente miembro de ONU.

En la continuación, las dos partes han discutido sobre los acontecimientos regionales e internacionales.

Por su parte, Peters ha expresado su apoyo a los esfuerzos diplomáticos, en particular al proceso de negociaciones entre Teherán y Washington, mediado por Pakistán, esperando que la situación de seguridad y la navegación en la región se estabilicen lo antes posible.

El 28 de febrero, la agresión criminal estadounidense-israelí contra Irán comenzó con ataques aéreos que asesinaron a altos funcionarios y comandantes iraníes. Las fuerzas iraníes respondieron lanzando un centenar de operaciones con misiles y drones contra objetivos en los territorios ocupados por Israel, así como contra bases y activos militares estadounidenses en toda la región.

Además, Irán tomó represalias cerrando el estrecho de Ormuz —vía marítima por la que transita una quinta parte del petróleo mundial—, lo que provocó un aumento significativo en los precios del petróleo y sus derivados.

Pese a un alto el fuego alcanzado el 8 de abril y el inicio de unas negociaciones para alcanzar un acuerdo definitivo, Teherán ha dejado claro que no se someterá a las presiones de Washington en ceder, entre otros el control de Ormuz y su programa de energía nuclear.

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