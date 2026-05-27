Análisis del Día

“Grande para Trump significa ser criminal, bombardear y matar”

  • “Grande para Trump significa ser criminal, bombardear y matar”
Publicada: miércoles, 27 de mayo de 2026 19:08
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Irán no puede confiar en la palabra de EE.UU., debe incrementar su poderío y no entrar en más negociaciones porque ellos no van a dejar de presionar y tratar derrotar al país persa.

Estados Unidos tiene una estrategia de dominio mundial y controlar a países del mundo con motivos distintos.

El analista internacional Nicola Hadwa aborda el tema en una entrevista con HispanTV.

kmd/tmv

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