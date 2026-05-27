Irán: EEUU e Israel generan inseguridad y no tienen cabida en futuro regional

Un alto cargo iraní ha denunciado las medidas hostiles de Estados Unidos y del régimen israelí como la principal causa de la inseguridad en Asia Occidental.

El vicesecretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán para Asuntos Políticos, Ali Baqeri Kani, ha realizado estas declaraciones en una reunión celebrada este miércoles con el jefe de la División de Seguridad Internacional del Departamento Federal de Asuntos Exteriores de Suiza, Gabriel Luchinger, al margen de la 14ª Reunión Internacional de Altos Representantes encargados de Asuntos de Seguridad, en Moscú.

Baqeri Kani ha afirmado que la causa fundamental de la inseguridad y la inestabilidad en la región son las medidas agresivas del régimen israelí y de Estados Unidos, y ha hecho hincapié en que no tendrán ningún papel en su futuro.

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Por su parte, Luchinger ha expresado sus profundas condolencias por el asesinato del exsecretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Lariyani, en un ataque aéreo israelí el 17 de marzo, y ha señalado que Berna está dispuesta a cooperar con Teherán para abordar cuestiones regionales e internacionales.

Ambos funcionarios también abordaron y analizaron la evolución de la situación regional e internacional, en particular las consecuencias de la guerra de agresión entre Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán.

Previamente, Baqeri se reunió y mantuvo conversaciones con el asesor de Seguridad Nacional de Irak, Qasim al-Araji.

El Foro Internacional de Seguridad se celebra en Moscú del 26 al 29 de mayo, con el objetivo de fomentar la cooperación práctica entre países y promover un diálogo amplio y no politizado sobre los desafíos urgentes en materia de seguridad.

Baqeri pronunciará un discurso el jueves en la ceremonia de apertura de la 14.ª Conferencia Internacional de Seguridad de Moscú, que sesionará durante cuatro días es el evento anual más importante de Rusia en el ámbito de la seguridad regional y global y cuenta con la participación de más de 140 delegaciones de alto nivel de 120 países.

La presencia de Baqeri en dicho foro adquiere especial relevancia dado el actual momento de tensión entre Irán y Estados Unidos, coincidiendo con una fase de profundización de la cooperación militar entre Moscú y Teherán.

La postura iraní sugiere que mecanismos como el Foro de Seguridad de Moscú son esenciales para equilibrar el poder internacional y responder a las políticas de intimidación por parte de la administración estadounidense.

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