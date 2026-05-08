Irán: Actos ilegales de EEUU provocan inseguridad en Golfo Pérsico

Irán ha afirmado que la inseguridad en el Golfo Pérsico y en el estrecho de Ormuz es el resultado directo de las acciones ilegales de Estados Unidos.

“La inseguridad existente en el Golfo Pérsico y en el estrecho de Ormuz es el resultado directo de las violaciones de la ley y las aventuras militares de Estados Unidos, que han puesto en creciente peligro la libertad de navegación y el transporte marítimo internacional”, ha destacado este viernes el canciller iraní, Seyed Abás Araqchi, durante una conversación telefónica con su homólogo turco, Hakan Fidan.

Durante la llamada, Araqchi también ha informado a su homólogo turco sobre los últimos acontecimientos regionales, en particular las repetidas violaciones del alto el fuego del 8 de abril por parte de Estados Unidos.

Irán fortaleció su control sobre el estrecho de Ormuz a partir del 28 de febrero, cuando impidió el paso seguro de buques pertenecientes a Israel, a Estados Unidos o a sus aliados, después de sus ataques conjuntos contra territorio iraní.

El 8 de abril, cuarenta días después del inicio de la guerra, entró en vigor un alto el fuego temporal.

El presidente Donald Trump solicitó la tregua para negociaciones bajo la mediación de Pakistán. Se dio una ronda el mes pasado, pero sin resultados por las excesivas demandas de la parte estadounidense.

De hecho, en medio de las negociaciones, Trump impuso un bloqueo a los puertos navales iraníes y, en represalia, Teherán restringió el paso por el estrecho de Ormuz y advierte que no lo abrirá hasta el fin del cerco estadounidense.

Irán, en reiteradas ocasiones, ha destacado que la única solución duradera para la crisis en el estrecho de Ormuz es el fin permanente de la guerra, el levantamiento del bloqueo naval y la reanudación del tránsito normal.

También, ha advertido a los adversarios sobre la escala y modo impredecibles de la respuesta de Irán ante cualquier agresión futura.

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