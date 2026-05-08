El laborismo de Starmer sufre duro revés electoral; exigen su dimisión

Los primeros resultados de las elecciones locales confirman el ascenso del partido Reform UK ante los laboristas de Starmer, cuya dimisión piden tras el revés electoral.

El partido el partido populista y nacionalista Reform UK, en recuentos aún no definitivos, habría ganado más de 420 escaños, mientras que los laboristas habían perdido 269 en 50 de los 136 consejos municipales británicos.

Tras el revés sufrido por la formación en los comicios locales parciales celebrados el jueves, varios políticos laboristas han pedido la dimisión de Keir Starmer como líder del partido y primer ministro británico.

El diputado laborista John McDonnell, exministro de Economía, ha admitido que el primer ministro necesita considerar si él es en este momento un activo para la partido.

“Estamos casi a mitad de mandato en el gobierno. Una vez que se supera esa mitad de mandato, se empieza a pensar en las próximas elecciones. Muchos parlamentarios también están pensando en su futuro político, y es muy fácil entrar en pánico. Así que es mejor tener una conversación ahora sobre cómo salir de esta situación”, ha afirmado McDonnell.

Asimismo, el líder del grupo laborista en el consistorio inglés de Hull, Daren Hale, se ha sumado a las peticiones de dimisión de Starmer, asegurando que “no es la persona idónea para llevarnos al siguiente nivel y garantizar los beneficios que deberíamos obtener de un gobierno laborista”.

“El Partido Laborista, nuestros diputados y el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Laborista deberían analizar seriamente estos resultados, y creo que es hora de un cambio de liderazgo”, ha subrayado.

Sin embargo, sobre la importante pérdida escaños del Partido Laborista y un fuerte avance de Reform UK, Starmer ha declarado que descarta dimitir, aunque asume “la responsabilidad” por los “dolorosos” resultados de las elecciones locales en Reino Unido.

‼️#Gales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿: se confirma el terremoto político 🐉👷 (🗳️90/96 escaños)



🐉 PC: 34,8% (+13,8p) | 39 escaños (+17)

👷 Reform: 29,4% (+28,3p) | 32 (+32)

🔴 Lab: 11,5% (-24,3p) | 9 (-32)

🔵 Cons: 11,0% (-14,2p) | 7 (-20)

🌻 Greens: 6,9% (+2,5p) | 2 (+2)

🟠 LibDems: 4,4%… pic.twitter.com/HHBlo7vcwc — EM-electomania.es (@electo_mania) May 8, 2026

Por su parte, el líder de Reform UK, Nigel Farage, ha celebrado esta tendencia en el conteo que lo favorece, estimando que demuestra que su partido “ha llegado para quedarse”.

“Estamos asistiendo a un cambio histórico en la política británica”, ha evaluado Farage.

En total, más de 5000 escaños locales estaban en juego en estas elecciones en Inglaterra, de un total que supera los 16 000, celebradas el jueves para elegir a los consejos municipales de 32 de sus distritos.

En estos comicios no se eligió al alcalde de Londres (la capital) está prevista en 2028. Tampoco saldrán elegidos los máximos responsables de ciudades como Liverpool o Newcastle, ni hubo votaciones en Mánchester o Birmingham, pero sí en sus áreas metropolitanas (Greater Manchester y West Midlands, respectivamente).

La popularidad de Starmer ha caído tras una serie de errores, cambios de postura y polémicas, lo que ha despertado dentro de su partido la tentación de reemplazarlo en 10 Downing Street.

Una medida de Starmer cuestionada por los británicos fue el nombramiento de Peter Mandelson como embajador en Washington, pese a sus vínculos con el fallecido delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein.

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