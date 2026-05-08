Irán defiende política basada en respeto mutuo y rechaza colonialismo

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha subrayado que las políticas de colonialismo y explotación no tienen lugar en el mundo del futuro.

Pezeshkian, en un mensaje en la red social X este viernes, ha enfatizado los principios de la política exterior de la República Islámica de Irán, basada en “el desarrollo de relaciones amistosas fundamentadas” en el respeto mutuo y en la defensa de “intereses comunes” con otros Estados.

Mientras que, ha agregado el jefe de Gobierno iraní, “las políticas basadas en el colonialismo y la explotación no tendrán cabida en el futuro del mundo”.

En cuanto a Ia nación iraní, ha destacado que, “así como la tolerancia está arraigada en la cultura de nuestro pueblo, la lucha contra la opresión brilla en la historia de esta tierra”.

Esta identidad continuará para la exaltación del nombre de Irán y continuará guiando el proceso de fortalecimiento del prestigio de Irán en el ámbito internaciona, ha sostenido Pezeshkian.

Iran's President Pezeshkian says the policy of colonialism and exploitation will have no place in the future world.



🔹 President Pezeshkian says just as tolerance is deeply rooted in the culture of our people, the struggle against oppression shines in the history of this land. pic.twitter.com/gc0h8NH1mQ — Press TV 🔻 (@PressTV) May 8, 2026

Estas declaraciones se producen mientras la República Islámica de Irán, en medio de los recientes acontecimientos regionales y de una guerra en la que se ha visto involucrada de manera no deseada, así como bajo las presiones políticas y diplomáticas de Occidente, ha reafirmado sus posturas independientes y de principios en política exterior.

En un contexto en el que Estados Unidos e Israel intentan limitar el papel de Irán mediante presiones y guerra psicológica, Teherán sigue insistiendo en la expansión de las relaciones regionales, el fortalecimiento de la estabilidad y la defensa de los intereses nacionales y la seguridad de su pueblo.

Las autoridades iraníes han subrayado en repetidas ocasiones que la política de la República Islámica se basa en la preservación de la dignidad nacional, el apoyo a una paz justa y la oposición a cualquier tipo de injerencia extranjera.

Los analistas también consideran que, pese a las presiones y sanciones, Irán continúa siendo uno de los actores más influyentes y determinantes en las dinámicas regionales e internacionales.

zas/ncl/tmv