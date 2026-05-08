Irán ordena acciones legales por ataques de EEUU e Israel a sitios históricos

Irán subraya la necesidad de emprender acciones legales por los daños causados ​​por ataques de EE.UU. e Israel a sitios arqueológicos y patrimoniales del país.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, ha visitado este viernes el Complejo Cultural y Patrimonial de Saadabad en Teherán, donde inspeccionó las partes dañadas por la reciente agresión sionista-estadounidense y fue informado sobre los últimos acontecimientos al respecto, ha comunicado la Presidencia del país persa.

En una declaración al margen de la visita, el presidente iraní ha destacado la necesidad de preservar el patrimonio cultural y la identidad histórica del pueblo iraní, describiendo el ataque contra los sitios culturales y arqueológicos del país como “una violación a los principios y normas internacionales”.

Estos ataques reflejan “el enfoque destructivo de los enemigos hacia la identidad civilizatoria de las naciones”, ha denunciado.

Pezeshkian ha sido informado sobre el alcance de los daños en varias secciones del complejo, en particular en el edificio ‘República’, que a lo largo de los años ha albergado reuniones oficiales y bilaterales de altos funcionarios de diversos países, ceremonias de firma de documentos de cooperación, reuniones conjuntas de delegaciones políticas y económicas, así como conferencias de prensa para jefes de Estado y funcionarios extranjeros.

📸 Pezeshkian visitó las zonas dañadas del complejo cultural e histórico de Saadabad



🔹 El presidente iraní afirmó que los ataques contra lugares culturales e históricos del país reflejan el enfoque destructivo de los enemigos hacia la identidad civilizatoria de las naciones. pic.twitter.com/rG2VhMRktF — HispanTV (@Nexo_Latino) May 8, 2026

Además, el mandatario persa ha ordenado que la reconstrucción y restauración de las partes dañadas del complejo de Saadabad se iniciara lo antes posible, que se aprovecharan todas las capacidades técnicas y especializadas pertinentes y que se llevara a cabo con la precisión y la calidad necesarias.

Pezeshkian también ha hecho hincapié en la necesidad de registrar, documentar y dar seguimiento a los daños infligidos a los sitios históricos y arqueológicos del país, tanto por la vía legal como a través de foros y organizaciones internacionales.

🚨🇮🇷 EEUU/Isr43l b9mbardearon el magnífico Palacio Chehel Sotun de Isfahán, el cual tiene 379 años de historia, más historia que EEUU e “Isr43l” juntos, dañando sus históricos frescos de sus techos. pic.twitter.com/v14QDxiEv7 — HispanTV (@Nexo_Latino) March 10, 2026

El 28 de febrero, Estados Unidos y el régimen israelí impusieron una guerra de agresión ilegal y no provocada contra Irán, asesinando al Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, a altos comandantes y funcionarios, así como a miles de civiles, entre ellos más de 160 niños de la escuela primaria en Minab.

Durante la guerra, los agresores estadounidenses e israelíes atacaron zonas residenciales, infraestructura civil, escuelas, hospitales e instalaciones deportivas, entre otros objetivos no militares, causando la muerte de más de 3500 personas en todo el país.

En respuesta, las Fuerzas Armadas iraníes llevaron a cabo 100 oleadas de ataques con misiles y drones contra objetivos militares estadounidenses e israelíes durante 40 días, causando daños significativos, lo que finalmente obligó a ambos regímenes agresores a anunciar un alto el fuego unilateral que sigue vigente hasta el día de hoy.

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