Israel sometió a activistas de Flotilla Sumud a abusos sexuales

La Flotilla Global Sumud ha confirmado que los activistas secuestrados por Israel en mar abierto fueron víctimas de abusos sexuales, físicos y tratos degradantes.

A finales del mes pasado, las fuerzas navales israelíes atacaron embarcaciones de la misión Primavera 2026 de la Flotilla Global Sumud frente a las costas de Grecia, en el mar Mediterráneo. Decenas de activistas fueron secuestrados durante el ataque contra los barcos, cuyo objetivo era romper el bloqueo israelí a Gaza y entregar ayuda esencial a los palestinos del enclave.

En un comunicado emitido el jueves, la Flotilla Global Sumud declaró que los testimonios recabados de los activistas liberados indicaban “un patrón de violencia física y sexual grave y degradación sistemática”, durante el ataque y su detención por las fuerzas de Israel.

Según la flotilla de ayuda humanitaria, al menos cuatro activistas fueron agredidas sexualmente mientras estaban bajo custodia israelí, y dos de ellas fueron sometidas a graves abusos mediante tocamientos en sus partes íntimas.

Otros participantes denunciaron repetidas agresiones a sus partes íntimas, además de abusos sexuales verbales y tratos humillantes.

🔴 Israel prorroga seis días más la detención de dos activistas de la flotilla de ayuda a Gaza, el brasileño Thiago Ávila y el español-palestino Saif Abu Keshek, arrestados en aguas internacionales. pic.twitter.com/sQUZH3eBCQ — HispanTV (@Nexo_Latino) May 6, 2026

De acuerdo con el comunicado, los activistas secuestrados también fueron sometidos a tácticas de privación deliberadas, como la exposición a bajas temperaturas, la confiscación de ropa de abrigo y el acceso inadecuado a alimentos, agua y ropa de cama, lo que provocó casos de hipotermia e hipertermia.

Los abusos reflejaban “un patrón de trato más amplio destinado a deshumanizar a quienes se solidarizaban con el pueblo palestino”, remarcó la organización.

La Flotilla Global Sumud también expresó su preocupación por la detención continuada del ciudadano español Saif Abu Keshek y del brasileño Thiago Avila, ambos en huelga de hambre.

Basado en los informes, Ávila y Abu Keshek fueron sometidos a graves abusos físicos y amenazas de muerte durante los interrogatorios.

Israel atacó a finales del mes pasado a 22 de 58 embarcaciones de la Flotilla Global Sumud cerca de las costas de Grecia — a unos 1200 kilómetros del enclave palestino— y detuvo a unos 176 activistas a bordo por intentar romper el bloqueo ilegal impuesto a la Franja de Gaza.

La flotilla denunció que sus activistas detenidos fueron golpeados, pateados y maltratados durante su arresto por las fuerzas israelíes. Informes indicaron que al menos 36 de los 176 activistas capturados requirieron tratamiento hospitalario “debido a las lesiones sufridas durante la interceptación violenta y detención” por parte de las fuerzas israelíes

Aunque la marina israelí desembarcó en las costas griegas a los activistas, Saif Abukeshek y Thiago Ávila quedaron arrestados y fueron trasladados a los territorios ocupados por Israel, donde están retenidos sin cargos mientras la fiscalía israelí les acusa de delitos de terrorismo. Ambos detenidos mantienen una huelga de hambre como señal de protesta desde su arresto.

Esta es la segunda iniciativa de flotilla —que intenta romper el bloqueo israelí transportando ayuda humanitaria a los palestinos en Gaza— tras el experimento de septiembre de 2025 que terminó con un ataque similar y la detención de cientos de activistas internacionales.

El secuestro de los activistas de la flotilla ha desatado una masiva ola de condenas a nivel internacional por considerar la medida como una violación flagrante del derecho internacional.

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