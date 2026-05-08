Irán se corona campeón mundial juvenil de halterofilia

El equipo juvenil iraní de halterofilia se coronó campeón mundial de la competencia de la IWF26 celebrada en Egipto, tras cosechar seis oros, siete platas y un bronce.

El equipo iraní selló su triunfo este viernes en el Campeonato Mundial Juvenil de Halterofilia 2026 en Ismailia, Egipto, con una victoria aplastante en la categoría de peso superpesado (+110 kg), donde Hamidreza Mohammadi realizó una actuación impecable para conseguir el oro con un total de 401 kg. Levantó 171, 176 y 180 kg en la arrancada, y luego realizó levantamientos exitosos de 206, 214 y 221 kg en envión, obteniendo así tres medallas de oro.

Taha Nemati-Moqadam se aseguró la medalla de plata en la misma categoría con un total de 392 kg, completando con éxito levantamientos de 166 y 172 kg en la arrancada antes de registrar 206, 213 y 220 kg en envión, trayendo a casa tres medallas de plata.

En la categoría de 110 kg, Abolfazl Zare consiguió tres medallas de oro más para Irán con un total de 400 kg. Tras levantar 180 kg en la arrancada, completó una secuencia perfecta de dos tiempos con levantamientos de 204, 209 y 220 kg.

🏆 Los jóvenes de Irán se coronaron campeones mundiales de halterofilia



🔹 La selección iraní conquistó el título del Mundial Juvenil de Halterofilia tanto en la clasificación por puntos como en el medallero, con un total de 6 medallas de oro, 7 de plata y 1 de bronce. pic.twitter.com/YBr5eztSha — HispanTV (@Nexo_Latino) May 8, 2026

Farhad Gholizadeh sumó tres medallas de plata en la categoría de 110 kg, con un total de 387 kg, logrado con 179 kg en arrancada y 208 kg en dos tiempos.

Anteriormente en la competición, Hamidreza Zarei ganó el bronce en la categoría de 94 kg con un total de 366 kg, terminando cuarto en la arrancada pero consiguiendo la plata en el envión con un levantamiento de 204 kg.

El Campeonato Mundial Junior de Halterofilia de 2026, organizado por la Federación Internacional de Halterofilia, reúne a los mejores levantadores de pesas del mundo de entre 17 y 20 años, que compiten en diez categorías de peso para hombres y diez para mujeres.

El éxito de Irán se produce a pesar de una guerra devastadora impuesta por Estados Unidos e Israel, que ha causado daños significativos a la infraestructura civil en todo el país, incluidas las instalaciones deportivas que sirven como campos de entrenamiento para los atletas de la nación.

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