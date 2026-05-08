Mexicanos denuncian complicidad europea en genocidio israelí

Mexicanos protestaron en Ciudad de México contra una celebración de la Unión Europea (UE) por el Día de Europa, denunciando su complicidad en el genocidio del pueblo palestino.

Mexicanos protestaron contra una celebración de representantes de la Unión Europea, por el Día de Europa, ante la complicidad que denuncian de ese organismo en el genocidio del pueblo palestino, perpetrado por el régimen israelí y los Estados Unidos.

Al grito de “asesinos”, cómplices” y “mata niños”, los manifestantes recibieron a los invitados y a los delegados europeos, a los que les exigen sanciones y embargo militar al régimen sionista.

Los mexicanos además insisten en que su gobierno también rompa todo tipo de relaciones con régimen sionista israelí.

Los manifestantes destacan la hipocresía que representa celebrar a la Unión Europea en México a dos años y medio de complicidad con genocidio del pueblo palestino.

Sara Morales Gallego, Ciudad de México.

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