Israel arresta a un colono y 3 soldados por espiar a favor de Irán

La policía y el servicio de inteligencia interno de Israel (el Shin Bet) han confirmado la detención de un colono y tres soldados acusados de colaborar con la inteligencia iraní.

Los cuatro sospechosos fueron detenidos en marzo en plena guerra impuesta por Estados Unidos e Israel contra Irán bajo acusación de mantener contacto prolongado con agentes vinculados a la inteligencia iraní, según ha informado este viernes el portal hebreo Ynet.

Según un comunicado conjunto del Shin Bet y la policía de Israel, los tres soldados habían estado en contacto con la inteligencia iraní antes de su alistamiento y llevaron a cabo misiones de espionaje a sabiendas en nombre de Teherán, informa Times of Israel.

Informes indican que los tres soldados fotografiaron diversos lugares de los territorios ocupados por Israel, incluyendo la escuela de la fuerza aérea israelí, donde algunos de ellos estudiaban.

Los sospechosos también documentaron lugares públicos como estaciones de tren, centros comerciales y cámaras de seguridad.

Los cuatro serán acusados ​​formalmente hoy mismo por la fiscalía del distrito de Haifa.

El informe llega en medio de un creciente temor por la infiltración de los servicios de inteligencia iraníes en las instituciones sensibles de Israel.

Los casos de detención de elementos israelíes acusados de espionaje para Teherán aumentaron desde el inicio de la guerra de 12 días impuesta por Israel y Estados Unidos a Irán en junio de 2025 y se exacerbaron durante el conflicto actual, iniciado desde finales de febrero.

A pesar de los intentos de Israel por minimizar este fenómeno y pese a tomar medidas drásticas contra los acusados de espionaje —como revocación de ciudadanía—, el creciente número de detenciones pone de relieve un patrón recurrente de infiltración que socava el mito de la invulnerabilidad israelí.

El Shin Bet advirtió recientemente en un memorando oficial que el espionaje para Irán ha aumentado significativamente en la Palestina ocupada, lo que crea un “riesgo de alto nivel”. La agencia afirmó que el aumento de casos y su creciente prevalencia indican que las medidas de disuasión actuales son insuficientes.

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