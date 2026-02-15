Netanyahu ordena revocar ciudadanía de colonos que espían para Irán

Israel ha iniciado el proceso para revocar la ciudadanía de los colonos condenados por espiar para Irán, ante el temor por la profunda infiltración de Teherán.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, con el apoyo de la fiscal general Gali Baharav-Miara, ha ordenado a los organismos ejecutivos y de seguridad que inicien el proceso de revocación de la ciudadanía una vez que concluyan los procedimientos judiciales y se dicten sentencias firmes en casos graves de espionaje que benefician a Irán, según ha informado este domingo JNS.org.

En su intervención en una reunión a puerta cerrada, Netanyahu calificó las actividades de espionaje contra Israel como un “abuso de confianza fundamental” y se comprometió a responder con la máxima severidad.

Sin embargo, representantes de la fiscalía general, el ministerio de justicia y la autoridad de población e inmigración de Israel han afirmado a Netanyahu que, aunque la medida es legalmente viable, solo podrá implementarse tras las condenas firmes en casos importantes de espionaje.

Asimismo, las autoridades señalan que las consecuencias prácticas de la revocación pueden ser limitadas, ya que quienes pierdan la ciudadanía israelí, pero no posean otra nacionalidad, seguirán teniendo derecho a la residencia permanente y podrían continuar viviendo en los territorios ocupados palestinos.

Conforme a la ley de Israel, la ciudadanía puede ser revocada a las personas declaradas culpables de “violación de la lealtad” al régimen israelí, incluyendo a quienes sean condenados por espionaje o traición. Hasta ahora, solo a algunos ciudadanos árabes, acusados de llevar a cabo ataques de represalia contra Israel, se les han revocado la ciudadanía.

La decisión se toma en medio del creciente temor de la cúpula política y de seguridad israelíes por la infiltración de los servicios de inteligencia iraníes en las instituciones sensibles del régimen. Según informes de medios israelíes, en los últimos dos años se han presentado alrededor de 40 acusaciones formales contra casi 60 sospechosos de espionaje presuntamente reclutados por Irán.

El servicio de seguridad interna de Israel, el Shin Bet, advirtió recientemente en un memorando oficial que el espionaje para Irán ha aumentado significativamente en la Palestina ocupada, lo que crea un “riesgo de alto nivel”. La agencia afirmó que el aumento de casos y su creciente prevalencia indican que las medidas de disuasión actuales son insuficientes.

Los medios de comunicación israelíes han informado del arresto de decenas de elementos israelíes acusados de espionaje para Teherán desde el inicio de la guerra de 12 días impuesta por Israel y Estados Unidos a Irán en junio de 2025. A pesar de los intentos de Israel por minimizar este fenómeno, las detenciones ponen de relieve un patrón recurrente de infiltración que socava el mito de la invulnerabilidad israelí.

La Inteligencia iraní confirmó que las Fuerzas Armadas del país lograron destruir decenas de objetivos sensibles de Israel durante la guerra de junio gracias a la información proporcionada por espías israelíes reclutados.

