Irak rechaza el uso de su territorio para ataques contra Irán

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irak ha subrayado que su territorio, aguas y espacio aéreo no serán usados para agredir a Irán ni a otros países.

“Irak rechaza la violación o uso de su territorio, aguas territoriales o espacio aéreo para dirigir cualquier acción militar o terrorista contra cualquier país de la región y del mundo, incluida la República Islámica”, ha afirmado este domingo el Ministerio de Relaciones Exteriores, en un mensaje dirigido a actores extranjeros frente a posibles agresiones en la región.

La declaración también ha enfatizado que Irak siempre se esfuerza por ser una plataforma para el diálogo y la cooperación, no una plataforma de lanzamiento para el conflicto ni una amenaza para sus vecinos.

Según la nota, el vicecanciller iraquí para las Relaciones Bilaterales, Mohammed Husein Bahr Al-Uloom, participó en la celebración del 47.° aniversario de la Revolución Islámica en la embajada de Irán en Bagdad el viernes.

Durante su discurso en la ceremonia, ha subrayado el rechazo a las agresiones militares perpetradas por la entidad israelí, aseverando que la escalada militar constituye una grave amenaza para la seguridad y la paz en la región.

Según el comunicado, el diplomático iraquí ha reafirmado el compromiso de Irak con soluciones diplomáticas y políticas para resolver conflictos en la región.

Asimismo, el Marco de Coordinación de Irak, una alianza coordinadora de partidos chiíes y el mayor bloque parlamentario del país, ha reiterado en su declaración su rechazo al uso de suelo iraquí para agresiones contra cualquier nación, especialmente Irán.

La gran coalición chií iraquí ha subrayado que la región no puede soportar nuevos conflictos militares, sobre todo en un contexto de desafíos económicos y caída de los precios del petróleo, lo que habría aumentado el sufrimiento de los pueblos y puesto en riesgo la estabilidad regional.

Las declaraciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irak se emiten en medio de amenazas militares de Estados Unidos contra Irán, mientras Washington mantiene desplegados buques de guerra en aguas cercanas al país, lo que ha llevado a Teherán a advertir que respondería de manera decisiva a cualquier agresión contra su territorio.

Esta semana, Irán y EE.UU. anunciaron planes para entablar negociaciones sobre el programa nuclear iraní, cuya primera ronda de conversaciones indirectas se celebró el viernes en Mascate, la capital de Omán, con la mediación de ese país.

En respuesta a las retóricas bélicas, la República Islámica ha dejado en claro que no tolerará amenazas, ni presiones. Ha insistido en que, aunque opta por la diplomacia, no teme una guerra con EE.UU. y está plenamente preparada para ella, pero advierte de que cualquier mínima agresión al país persa, desencadenaría una guerra regional a gran escala.

