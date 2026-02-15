Israel promete destruir infraestructura subterránea en Gaza

El ejército israelí confirmó que continúa sus operaciones en el norte de la Franja de Gaza para destruir infraestructura subterránea.

Según su versión, tropas avistaron a varias personas que salieron de una estructura bajo tierra y se acercaron a sus posiciones, tras lo cual un avión bombardeó un edificio en la zona, matando al menos a dos personas y dejando posible más víctimas. Israel calificó el hecho como una “flagrante violación” del alto el fuego.

Ante este suceso, desde ayer noche el régimen de Israel comenzó una nueva jornada de escalada y comenzó a bombardear distintos puntos de la Franja de Gaza. Según el Ministerio de Salud de Gaza en las últimas 24 horas 12 nuevos mártires y 9 heridos ingresaron a hospitales por ataques israelíes. Desde HAMAS, su portavoz Hazem Qassem acusó a Israel de continuar perpetrando masacres y de intentar imponer una realidad sangrienta antes de la reunión del Consejo de Paz para demostrar no existe una voluntad real de respetar la tregua.

La continuidad de bombardeos en medio del acuerdo vuelve a poner en duda el compromiso israelí con la tregua y profundiza la crisis humanitaria en el enclave.

Mientras Israel justifica sus bombardeos como respuesta a supuestas amenazas, sobre el terreno el resultado es un nuevo saldo de muertos y heridos en Gaza. Así mismo la tregua parece cada vez más frágil y la población civil sigue pagando el costo más alto.

Huda Hegazi, Gaza

