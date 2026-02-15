Solidaridad mexicana: alimentos y medicinas rumbo a Cuba

México redobla sus esfuerzos solidarios para acabar con el bloqueo a Cuba con una iniciativa ciudadana.

Decenas de ciudadanos se acercaron a colaborar este 14 de febrero, en la capital mexicana, en el inicio de la campaña “de pueblo a pueblo, acabemos con el bloqueo” para recolectar alimentos y medicamentos que serán enviados a Cuba; una iniciativa civil y solidaria que es respaldada por el gobierno federal, que se encargará del envío.

Además de la recolecta de alimentos y medicamentos, los mexicanos también recaudan fondos para enviar un buque de petróleo, en tanto que se comienzan también a organizar flotillas autogestivas para unirse a un esfuerzo internacional por romper el bloqueo ilegal y unilateral de los Estados Unidos.

Los mexicanos cooperan con el pueblo cubano, mientras respaldan al gobierno de Claudia Sheinbaum, amenazado con aranceles por parte de la administración de Donald Trump si continúa con el envío de petróleo a la isla, una alianza solidaria y comercial que han sostenido por décadas.

El acopio solidario de alimentos y medicamentos para Cuba continuará hasta el 22 de febrero en el Zócalo capitalino.

Sara Morales Gallego, Estado de México

rfm/tmv