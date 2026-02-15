EEUU incauta otro petrolero por desafiar bloqueo de Trump a Venezuela

Estados Unidos ha confirmado este domingo la intercepción y abordaje del barco ‘Verónica III’, acusado de violar el bloqueo petrolero a Venezuela en el Caribe.

“Las fuerzas estadounidenses han llevado a cabo esta pasada noche una intercepción marítima y un abordaje del Verónica III sin incidentes en el área de responsabilidad de INDOPACOM (Comando Indo-Pacífico)”, ha afirmado este domingo el Departamento de Guerra de Estados Unidos, confirmando la operación de interdicción tras una larga persecución desde el Caribe hasta el océano Índico.

Según las autoridades, el barco ha intentado romper el bloqueo ordenado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, para las operaciones de crudo venezolano. “Lo hemos rastreado desde el Caribe hasta el océano Índico, hemos acortado la distancia y lo hemos detenido. Ninguna otra nación tiene el alcance, la resistencia ni la voluntad para hacerlo”, han añadido, sin ofrecer más detalles.

El objetivo declarado por Washington es impedir la venta de petróleo venezolano fuera de los canales autorizados y cortar ingresos a redes consideradas aliadas de Rusia o Cuba.

🇺🇸🇵🇦⚡️ U.S. forces boarded the Veronica III, a Panamanian-flagged oil tanker under U.S. sanctions, overnight after tracking its movement from the Caribbean to the Indian Ocean. pic.twitter.com/W4Pj8nKfMk — Osint World (@OsiOsint1) February 15, 2026

El Verónica III es el caso más reciente dentro de la Operación Lanza del Sur, que desde diciembre de 2025 ha abordado o incautado al menos ocho buques. La embarcación había cargado petróleo venezolano en Barcelona, estado Anzoátegui, y se convirtió en un objetivo prioritario tras intentar evadir la vigilancia estadounidense hacia el hemisferio oriental.

La operación, descrita por el Pentágono como un ejercicio de “derecho de visita”, refleja los esfuerzos de la administración Trump para mantener la “cuarentena” marítima sobre petroleros sancionados, reforzando el control estadounidense sobre el flujo de crudo desde Venezuela y limitando los recursos de actores considerados adversarios estratégicos.

