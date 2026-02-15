Informe revela enorme costo que asume EEUU por despliegue en Caribe

Una fuente reveló que la operación militar de Estados Unidos contra Venezuela superó los 20 millones de dólares diarios en sus momentos críticos.

Las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo el 3 de enero una operación militar en Caracas (capital) para secuestrar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, y los trasladaron a Nueva York para comparecer ante los tribunales.

Los costes de dichas operaciones militares en los alrededores de Venezuela superaron los 20 millones de dólares diarios en su momento álgido entre mediados de noviembre y mediados de enero, informó Bloomberg, según los datos del Pentágono y otras fuentes públicas.

Las mencionadas cifras corresponden al funcionamiento de buques, aviones y otros medios ya financiados en el presupuesto de defensa, a los que se suman costos adicionales por horas de vuelo, munición empleada y pagos extra al personal, tal como indicó el medio.

El despliegue militar, denominado operación ‘Lanza del Sur’, en su apogeo llegó a representar hasta el 20 % de la flota de superficie de la Marina estadounidense.

El costo operativo del grupo de ataque encabezado por el portaviones ‘USS Gerald R. Ford’, considerado el buque de guerra más grande de EE.UU., ascendió a unos 11,4 millones de dólares diarios, incluyendo destructores, cruceros y submarinos que lo acompañaban.

Según la fuente, a ese despliegue se añadieron al menos dos grupos anfibios de respuesta —entre ellos el ‘USS Iwo Jima’, donde fueron llevados Maduro y Flores; el ‘USS Fort Lauderdale’; el ‘USS San Antonio’ y la 22.ª Unidad Expedicionaria de Marines— con un costo conjunto aproximado de 8,59 millones de dólares por día. Los buques logísticos y de apoyo sumaron alrededor de un millón de dólares diarios adicionales.

En este contexto, la excontralora del Pentágono, Elaine McCusker, detalló que la operación ‘Lanza del Sur’ habría supuesto “unos 2000 millones de dólares desde agosto de 2025”, cifra limitada a los costos incrementales de operar estos medios y reponer el armamento empleado.

Por su parte, legisladores del Congreso han reconocido que aún no disponen de un cálculo oficial del Pentágono y han calificado la operación como “una propuesta muy costosa” por la magnitud de las fuerzas movilizadas en la región caribeña.

El pasado enero, Venezuela informó que la agresión de EE.UU. ha dejado entre 100 y 120 muertos, alertando que el derecho internacional se ha convertido en “letra muerta”.

msr/ctl/tqi