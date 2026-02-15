Irán pide sinceridad a EEUU: un acuerdo depende del cese de sanciones

Un alto funcionario iraní ha enfatizado que, ahora, la pelota está en la cancha de Estados Unidos y ellos deben mostrar que buscan un acuerdo con Irán.

“Estamos dispuestos a discutir este y otros asuntos relacionados con nuestro programa [nuclear], si están dispuestos a hablar de sanciones”, ha subrayado el viceministro iraní de Exteriores, Mayid Tajt Ravanchi, en una entrevista con el canal británico BBC, publicada este domingo.

El funcionario iraní ha formulado estas declaraciones después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, haya dicho el sábado que el presidente estadounidense, Donald Trump, prefería un acuerdo con Irán, pero que era “muy difícil” lograrlo.

Tajt Ravanchi ha recalcado que la pelota estaba “en la cancha de Estados Unidos para demostrar que quieren llegar a un acuerdo”, afirmando que, si la parte estadounidense es sincera, “estoy seguro de que estaremos en el camino hacia un acuerdo”.

También ha detallado que Teherán y Washington han avanzado “más o menos en una dirección positiva, pero es demasiado pronto para juzgar”, en virtud de la oferta de Teherán de diluir su uranio enriquecido al 60 % como prueba de su voluntad de llegar a un acuerdo.

Enriquecimiento cero ya no es un problema

En cuanto a si Irán aceptaría enviar su arsenal de más de 400 kilogramos de uranio altamente enriquecido fuera de Irán, como lo hizo en el acuerdo nuclear de 2015, Tajt Ravanchi ha declarado que “era demasiado pronto para decir qué sucederá en el curso de las negociaciones”.

Tras señalar que las conversaciones se centran únicamente en el asunto nuclear, ha manifestado que las dos partes entienden que “han llegado a la conclusión de que si quieren llegar a un acuerdo tienen que centrarse en la cuestión nuclear”. “El tema del enriquecimiento cero ya no es un problema y, en lo que respecta a Irán, ya no está sobre la mesa”, ha apostillado.

Al mostrar la oposición de Teherán a dialogar sobre la capacidad de misiles de Irán, ha señalado que cuando el país fue atacado por Israel y Estados Unidos, fueron los misiles los que acudieron a ayudarle. ¿Cómo podemos aceptar que se nos prive de nuestra capacidad defensiva?”, ha cuestionado.

De igual manera, ha advertido que otra guerra “sería un golpe severo y negativo para todos (…) todos sufrirán, especialmente quienes inicien esta agresión”. “Si sentimos que existe una amenaza existencial contra nosotros, responderemos en consecuencia”, ha añadido.

Países regionales se oponen a una guerra

Al ser preguntado sobre el despliegue de más de 40 000 fuerzas estadounidenses en región Asia Occidental, ha afirmado que “en ese caso, el juego sería diferente”. “Ni siquiera pensar en un escenario tan peligroso es sensato, ya que toda la región se vería sumida en el caos”, ha apostillado.

Respecto al desacuerdo generalizado de los países regionales sobre el estallido de un conflicto, ha precisado que prácticamente existe un consenso en la región en contra de la guerra.

Al final ha concluido que “haremos todo nuestro esfuerzo, pero la otra parte también debe demostrar que es sincera”.

Asimismo, ha confirmado la celebración de una segunda ronda de negociaciones nucleares con Estados Unidos en Ginebra el martes.

