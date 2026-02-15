‘Conferencia de Múnich, un circo al servicio de Israel’

Un analista ha criticado la Conferencia de Múnich, apuntando que sus principales miembros europeos están al servicio de Israel y la promoción de la globalización.

La 62.ª Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC, en inglés) se celebra del 13 al 15 en esa ciudad del sur de Alemania. La cita reúne a casi 65 líderes mundiales, unos 100 ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa, generales militares de alto rango y altos responsables políticos para debatir los principales desafíos geopolíticos.

Al respecto en una entrevista concedida este domingo a HispanTV, el director y fundador del diario Liberation, Abu Faisal Sergio Tapia ha coincidido con el canciller de Irán, Seyed Abás Araqchi, en llamar a la Conferencia de Múnich un “circo” liderado por países europeos que están al servicio de la entidad sionista y de los planes de globalización los cuales están llevando a Europa a la decadencia total.

“Una Europa que está totalmente descoordinada y no tiene ni idea de lo que sucede en Asia Occidental ni peso alguno”, ha continuado.

Fuente: HispanTV Noticias

ncl/tqi