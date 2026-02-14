Amnistía acusa a gobiernos europeos de buscar desviar la atención de Gaza

Amnistía Internacional exigió a varios gobiernos europeos retractarse por pedir la dimisión de Francesca Albanese, tras una campaña de desinformación por sus críticas a Israel en Gaza.

“Es censurable que los ministros de Austria, República Checa, Francia, Alemania e Italia hayan atacado a la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, basándose en un vídeo deliberadamente trucado para tergiversar y malinterpretar gravemente sus mensajes”, afirmó el viernes la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard.

La organización de derechos humanos reprobó las críticas y peticiones de dimisión formuladas por Francia, Alemania y República Checa, mientras que el ministro de Exteriores de Italia calificó de “inapropiada” la conducta de Albanese.

A su vez, la jefa de la Diplomacia de Austria llegó a acusarla de difundir “discursos de odio” en un mensaje que posteriormente eliminó.

Callamard subrayó que los responsables políticos que difundieron desinformación “deben disculparse públicamente y retractarse de cualquier petición de dimisión”, además de investigar el origen de estas campañas para evitar que se repitan.

Amnistía Internacional sostuvo que estos ataques contra un experto de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) buscan desviar la atención de la situación en Gaza y reclamó a los países europeos adoptar una postura más firme frente a los crímenes cometidos por Israel.

La controversia se intensificó después de que el canciller francés, Jean-Noël Barrot, y su homólogo alemán, Johann Wadephul, solicitaran la dimisión de Francesca Albanese por sus críticas a Israel.

Albanese replicó que estas reacciones evidencian el trato preferencial otorgado al régimen israelí y sostuvo que los gobiernos europeos deberían condenar los crímenes en Gaza en lugar de atacarla.

En este contexto, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, defendió el derecho de la relatora a expresarse dentro de su mandato.

Cabe recordar que la polémica se desató tras un discurso en vídeo de Francesca Albanese en el 17.º Foro Al Jazeera, celebrado en Catar, donde denunció que Israel actúa como un “enemigo común” y que en Gaza se ha permitido un “genocidio”, con más de 72 000 palestinos muertos desde octubre de 2023, en un contexto de respaldo político y militar internacional.

“El hecho de que, en lugar de detener a Israel, la mayoría de los países del mundo lo hayan armado, le hayan proporcionado excusas políticas, un paraguas político y también apoyo económico y financiero, es un desafío”, denunció Albanese.

mep/ncl/tqi