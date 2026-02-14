Irán destaca avances nucleares pese a sanciones de Occidente - Noticiero 02:30

Guterres califica de insoportable la crisis en Gaza y Cisjordania. La Fiscalía de Perú investiga al presidente Jerí por contratación ilegal.

1- El jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán, Mohamad Eslami, subrayó los significativos avances en la industria nuclear iraní, a pesar de las constantes presiones externas de sus adversarios.

2- El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, describió como “insoportable” la situación humanitaria en Palestina tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania ocupada.

3- El Ministerio Público de Perú decidió iniciar una investigación preliminar contra el presidente José Enrique Jerí Oré por la presunta contratación ilegal de 11 personas para ocupar puestos en el Gobierno.

