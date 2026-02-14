América del Norte

EEUU mata a tres personas en nuevo ataque a barco en el Caribe

  • Ataque del Ejército de EE.UU. contra un barco en el Caribe, 13 de febrero de 2026.
Publicada: sábado, 14 de febrero de 2026 2:14
Actualizada: sábado, 14 de febrero de 2026 3:06

El Ejército estadounidense informa que atacó una embarcación en el mar Caribe, causando la muerte de tres personas.

El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), que supervisa las operaciones militares en América Latina y el Caribe, declaró que las fuerzas estadounidenses “llevaron a cabo un ataque cinético letal” el viernes, en el que murieron tres personas.

Las fuerzas norteamericanas lanzaron la operación, sin aportar pruebas, de que su acción era contra personas sospechosas de tráfico de drogas.

Expertos en derecho internacional y derechos humanos han afirmado reiteradamente que estas ofensivas constituyen ejecuciones extrajudiciales, incluso si se alega que las personas atacadas se dedicaban al tráfico de drogas.

Según los observadores y los recuentos de los medios de comunicación, Estados Unidos ha llevado a cabo unos 37 ataques contra 39 embarcaciones en el Pacífico oriental y el mar Caribe, con un saldo de al menos 130 muertos, incluyendo un ataque que causó la muerte de dos personas a principios de esta semana.

La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ha señalado la capacidad de ejecutar ataques letales sin revisión judicial debido a una decisión clasificada del Departamento de Justicia.

