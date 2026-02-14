EEUU mata a tres personas en nuevo ataque a barco en el Caribe

El Ejército estadounidense informa que atacó una embarcación en el mar Caribe, causando la muerte de tres personas.

El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), que supervisa las operaciones militares en América Latina y el Caribe, declaró que las fuerzas estadounidenses “llevaron a cabo un ataque cinético letal” el viernes, en el que murieron tres personas.

Las fuerzas norteamericanas lanzaron la operación, sin aportar pruebas, de que su acción era contra personas sospechosas de tráfico de drogas.

On Feb. 13, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/y50Pbtexfi — U.S. Southern Command (@Southcom) February 14, 2026

Expertos en derecho internacional y derechos humanos han afirmado reiteradamente que estas ofensivas constituyen ejecuciones extrajudiciales, incluso si se alega que las personas atacadas se dedicaban al tráfico de drogas.

Según los observadores y los recuentos de los medios de comunicación, Estados Unidos ha llevado a cabo unos 37 ataques contra 39 embarcaciones en el Pacífico oriental y el mar Caribe, con un saldo de al menos 130 muertos, incluyendo un ataque que causó la muerte de dos personas a principios de esta semana.

La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ha señalado la capacidad de ejecutar ataques letales sin revisión judicial debido a una decisión clasificada del Departamento de Justicia.

