HAMAS urge levantamiento nacional contra ocupantes en Cisjordania

En respuesta al ataque israelí contra una aldea en Cisjordania, el movimiento palestino HAMAS convoca una movilización general contra los ocupantes sionistas.

“El gabinete criminal de guerra de [premier israelí, Benjamín] Netanyahu está implementando sistemáticamente una política de limpieza étnica contra el pueblo palestino al dar rienda suelta a los crímenes de los colonos armados, apoyados por el ejército de ocupación, para causar estragos y caos en las ciudades, los pueblos y campamentos de la Cisjordania ocupada”, ha declarado este viernes el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS), en un comunicado emitido tras el ataque brutal de colonos en Cisjordania.

HAMAS ha llamado “a todas las fuerzas y los grupos políticos y nacionales” a unirse contra las “políticas peligrosas del régimen de Israel”, enfatizando el derecho del pueblo palestino a poner fin a la ocupación de su tierra y establecer un Estado palestino independiente, con Al-Quds como su capital.

Este viernes, decenas de colonos apoyados por el ejército sionista irrumpieron en la aldea de Talfit, en la gobernación de Nablus, al norte de Cisjordania, momento en que se desencadenó un enfrentamiento a gran escala con los palestinos de dicha aldea.

54 palestinos resultaron heridos. Las fuerzas militares del régimen israelí también se hallaban en la zona, y cuando los jóvenes palestinos intentaron resistir, los atacaron.

“Instamos a la comunidad internacional, a las Naciones Unidas, a la Liga Árabe y a la Organización de Cooperación Islámica a condenar los crímenes de los ocupantes en Cisjordania y a adoptar medidas disuasorias contra la judaización, el desplazamiento forzado y los planes de anexión que lleva adelante el gabinete de ocupación fascista”, ha subrayado en la nota el movimiento palestino.

Los ataques de colonos se han intensificado en toda la Cisjordania ocupada desde el inicio de la ofensiva israelí contra la Franja de Gaza el 7 de octubre de 2023, alcanzando niveles sin precedentes.

