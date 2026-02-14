Controlan el incendio en La Habana y se investigan las causas

El incendio que se desató el viernes en la refinería de petróleo de La Habana está bajo control y las causas del siniestro “se investigan”, según el Gobierno cubano.

“Controlado incendio que ocurrió esta tarde en uno de los almacenes ubicado en la Refinería 'Ñico López'”, señaló el Ministerio de Energía y Minas en la red social X, agregando que se están investigando las causas.

El incendio, originado muy cerca de donde se encontraban fondeados dos petroleros, provocó enormes llamaradas y una densa columna de humo negro, visibles desde la orilla opuesta del canal de la bahía de La Habana, tal como constataron periodistas de la AFP.

🚨🇨🇺 Un incendio se desató en uno de los almacenes de una instalación industrial en la mayor de las Antillas. Horas después, el Ministerio de Energía y Minas de Cuba informó que el fuego ya había sido controlado y señaló, a través de X, que se investigan las causas del siniestro. pic.twitter.com/qh91TGIPt8 — HispanTV (@Nexo_Latino) February 13, 2026

En esa misma bahía atracaron el jueves dos buques de la Armada de México, que transportaron más de 800 toneladas de ayuda humanitaria destinadas a la isla, inmersa en una profunda crisis económica agravada por las presiones de Washington.

La crisis económica, energética y social que vive Cuba se intensificó después de que la isla dejara de recibir petróleo venezolano, una consecuencia directa del secuestro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por Estados Unidos en un ataque lanzado el 3 de enero, un hecho que el Gobierno de La Habana condenó de manera categórica.

Además, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó la semana pasada una orden ejecutiva que declara una “emergencia nacional” en relación con Cuba, al calificar al país caribeño de una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional y la política exterior de EE.UU., algo que ha recibido el rechazo de gran parte de la comunidad internacional.

