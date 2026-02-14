Irán declara las capacidades misilísticas como su línea roja clave

Teherán afirma que su poder misilístico es innegociable y advierte que responderá con firmeza ante cualquier provocación o acción hostil de sus enemigos.

En una entrevista con la cadena catarí Al-Jazeera, el secretario del Consejo de Defensa de Irán, Ali Shamjani, reafirmó que las capacidades de misiles de Irán forman una parte integral de su doctrina de defensa que no está sujeta a negociaciones. Así declaró el funcionario iraní en medio de las conversaciones entre Teherán y Washington sobre el programa nuclear pacífico de Irán.

Shamjani aseguró que las negociaciones basadas en el respeto mutuo podrían considerarse una vía positiva. Sin embargo, destacó que las cuestiones fundamentales de defensa suelen ser determinadas fuera de los marcos políticos de negociación.

El también asesor para asuntos políticos del Líder de la Revolución Islámica denunció que algunos actores regionales, especialmente Israel, buscan desestabilizar las negociaciones. Según Shamjani, el régimen sionista se opone radicalmente a cualquier esfuerzo por reducir las tensiones entre ambos países. Por tanto, subrayó la importancia de contener la tensión y promover una solución política. Sin embargo, advirtió que Teherán responderá de manera decisiva ante cualquier provocación.

Con todo, Irán ha intensificado su diplomacia activa, buscando mantener el equilibrio regional a través de contactos directos con varios países. Este viernes, el canciller de Irán, Seyed Abás Araqchi, mantuvo llamadas telefónicas con sus homólogos de Chipre y Baréin, durante las cuales subrayó el compromiso de Teherán con la diplomacia y avanzar en soluciones políticas que aseguran la estabilidad y la paz.

frr/tqi