Ben-Gvir visita Ofer y jura acelerar ejecución de presos palestinos

El extremista ministro israelí de seguridad interna, Itamar Ben-Gvir, lidera los abusos contra los presos palestinos durante una intempestiva visita a la prisión Ofer.

Ben-Gvir ingresó el viernes a la prisión Ofer, en la ciudad cisjordana de Ramalá, acompañado por altos funcionarios de seguridad, incluido el comisionado de la policía Yaakov Shabtai, pocos días antes del inicio del mes sagrado musulmán del Ramadán.

Durante la visita se lanzaron granadas aturdidoras cerca de las celdas de los prisioneros palestinos y se tomaron medidas intimidatorias contra los retenidos, según el Canal 7 de Israel.

Ben-Gvir, conocido por sus retóricas incendiarias dirigidas a detenidos palestinos y por amenazarlos repetidamente, presumió abiertamente de endurecer las condiciones carcelarias desde que asumió el cargo a finales de 2022.

Israeli National Security Minister Itamar Ben-Gvir storms Ofer Prison amid reports of systemic abuse against Palestinian prisoners under his direct supervision. pic.twitter.com/rLGjsGXebL — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) February 13, 2026

Durante su recorrido, afirmó que los cambios y restricciones impuestos en las prisiones “no son suficientes” y prometió impulsar una legislación que permita la ejecución de prisioneros palestinos. “Esto no es un hotel de lujo. Es una prisión real”, dijo Ben-Gvir, expresando satisfacción por lo que describió como un “cambio fundamental” en las condiciones de detención.

Las condiciones de los presos palestinos se han deteriorado notablemente bajo su mandato, con restricciones severas, abusos generalizados, peores formas de tortura y una visible pérdida de peso entre los detenidos.

Muchos exprisioneros liberados en los últimos meses han denunciado torturas sistemáticas, violencia sexual, inanición y negligencia médica, y que algunos presentan signos de trauma psicológico severo.

En noviembre de 2025, el parlamento israelí avanzó en primera lectura un infame proyecto de ley presentado por el partido de extrema derecha Otzma Yehudit, liderado por Ben-Gvir, que permitiría la pena de muerte para palestinos condenados por matar a israelíes en operaciones de represalia.

La propuesta aún requiere una segunda y tercera lectura para convertirse en ley, y no se ha fijado fecha para la votación. Aunque informes indican que autoridades penitenciarias del régimen han diseñado planes para implementar ejecuciones, que incluyen la construcción de una instalación exclusiva, la creación de equipos especializados y la aplicación de estrictas medidas de aislamiento para los condenados a muerte.

Más de 9300 palestinos se encuentran actualmente detenidos en prisiones israelíes, incluidos alrededor de 350 menores, según cifras hasta principios de febrero.

Grupos de derechos humanos, entre ellos la Comisión Palestina de Asuntos de Detenidos, han denunciado que Israel está cometiendo “genocidio sistemático” contra presos palestinos, con docenas de muertes registradas solo en 2025.

Un informe del diario local Walla reveló en diciembre que al menos 110 presos palestinos perdieron la vida desde que Ben-Gvir asumió el cargo. La cifra pertenece al tiempo entre enero de 2023 y junio de 2025 y constituye “un récord sin precedentes en comparación con los datos conocidos de décadas anteriores”.

