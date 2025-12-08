110 presos palestinos mueren en la cárcel durante mandato de Ben-Gvir

Al menos 110 presos palestinos han perdido la vida desde que el extremista Itamar Ben-Gvir asumió el cargo de ministro de seguridad interna del régimen de Israel.

Según el sitio web israelí Walla, un medio de comunicación cercano al sistema de seguridad israelí, “esta cifra es un récord sin precedentes en comparación con los datos conocidos de décadas anteriores”.

Los datos obtenidos por este medio muestran que la cifra pertenece al tiempo entre enero de 2023 y junio de 2025, y revelan que se trata de un número muy elevado en comparación con el pasado.

Aunque las autoridades penitenciarias de Israel han afirmado que la mayoría de las muertes de presos de seguridad ocurrieron en hospitales y no en centros de detención, en un informe publicado la semana pasada por la oficina del defensor público en Palestina ocupada, afiliada a Israel, reconoció que el deterioro de la salud de los presos de seguridad fue resultado de las duras condiciones en las que se encontraban recluidos.

El informe señala que, desde la operación palestina Tormenta de Al-Aqsa, se ha producido un deterioro significativo en las condiciones de encarcelamiento de los detenidos y los presos de seguridad. El informe subraya las condiciones de detención excepcionales y plantea quejas de presos que afirman padecer hambre extrema.

Según el informe, las malas condiciones de detención de los presos se evidenciaban en la grave pérdida de peso y los síntomas físicos asociados, la detención en condiciones de hacinamiento, oscuridad y malas condiciones sanitarias.

Ben-Gvir ha estado impidiendo que las fuerzas de la Cruz Roja visiten a los prisioneros de seguridad israelíes desde el inicio de la operación Tormenta de Al-Aqsa, lanzada por HAMAS el 7 de octubre de 2023.

Se estima que el número de presos y detenidos por motivos de seguridad en los centros de detención israelíes es actualmente de al menos 10 000.

