Israel mata a palestino y se lleva su cuerpo; arresta a heridos

Un adolescente palestino murió y varios resultaron heridos tras ser baleados por tropas israelíes en distintas redadas en Cisjordania ocupada.

La Autoridad General Palestina de Asuntos Civiles ha informado que soldados israelíes dispararon contra un vehículo palestino en la entrada principal de la localidad de Azzun, al este de Qalqilyah, causando la muerte del joven de 19 años Momen Nidal Abu Riyash y heridas a otros dos.

Breaking | 19-year-old Moamen Nidal Abu Riyash from Qalqilya was gunned down by Israeli occupation forces between the towns of Azzun and Azbat al-Tabib, east of Qalqilya in the occupied West Bank. pic.twitter.com/7JRBHCiQsn — Quds News Network (@QudsNen) December 7, 2025

Los heridos, identificados como Bara Bilal Issa Qabalan y Muhamad Said Taha Husein, fueron arrestados por las fuerzas de ocupación y trasladados a un destino desconocido.

La Cruz Roja Palestina ha señalado que sus equipos médicos fueron impedidos de llegar al lugar y que los soldados israelíes se llevaron tanto el cuerpo del fallecido como a los heridos, uno de ellos en estado crítico.

Llevarse los cadáveres es una práctica habitual de Israel que se puede alargar meses o años y que impide a las autoridades palestinas practicar autopsias y a las familias enterrar a sus allegados.

BREAKING: The Palestinian Ministry of Health just confirmed that 21-year-old Palestinian youth Baraa Qabalan was shot dead last night by Israeli occupation forces near the town of Azzun, east of Qalqilia. His body was taken away by the forces. pic.twitter.com/JOVaoy1bRY — Quds News Network (@QudsNen) December 8, 2025

En hechos similares, soldados israelíes de ocupación dispararon y dejaron herido a un palestino cerca de Al-Quds ocupado (Jerusalén) el sábado por la noche, y agredieron e hirieron a dos menores cerca de Nablus, en el norte de Cisjordania.

Medios palestinos, citando fuentes locales, informaron que los soldados irrumpieron en el barrio de Beit Hanina, al norte de Al-Quds, y dispararon contra un hombre de 39 años, quien resultó con heridas moderadas y fue trasladado al hospital.

En Nablus, los soldados detuvieron a dos adolescentes palestinos en un puesto militar en Beit Furik y los agredieron violentamente.

Desde el inicio de la devastadora guerra en Gaza en octubre de 2023, que dejó más de 70 000 muertos, los palestinos en Cisjordania enfrentan ofensivas militares israelíes intensificadas y crecientes ataques de colonos. Hasta la fecha, más de 1085 palestinos han muerto y 10 700 han resultado heridos en ataques de militares y colonos, mientras que más de 20 500 personas han sido detenidas por las fuerzas de ocupación.

