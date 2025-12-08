Irán: Lazos con Brasil tienen un potencial sustancial de expansión

Las relaciones entre Irán y Brasil poseen una importante capacidad de crecimiento, subraya el vicecanciller iraní para Asuntos Jurídicos e Internacionales.

En una nota emitida este lunes en su cuenta en X, Kazem Qaribabadi informa que ha sostenido una reunión con el nuevo embajador de Brasil en Teherán (capital persa), André Veras Guimarães, sobre las diversas áreas de cooperación en asuntos bilaterales e internacionales.

“Las relaciones entre Irán y Brasil poseen un potencial significativo de crecimiento, que puede materializarse mediante un seguimiento continuo por parte de las autoridades pertinentes de ambos países”, ha precisado Qaribabadi.

Entretanto, en otra reunión separada con el representante diplomático brasileño, el ministro iraní de Cultura y Guía Islámica, Seyed Abás Salehi, ha destacado los buenos nexos entre los dos países en los campos políticos, económicos y culturales en las organizaciones internacionales, y ha manifestado la disposición de Teherán para cimentar dichos lazos, resaltando “la muy buena imagen que el pueblo iraní mantiene sobre Brasil”.

El ministro iraní de Cultura y Guía Islámica, Seyed Abás Salehi (izda.), y el nuevo embajador de Brasil, André Veras Guimarães, se reúnen en Teherán, 7 de diciembre de 2025.

Tras subrayar que Irán, con su historia y civilización milenarias, puede establecer lazos más fuertes con la gente, la cultura y el arte de Brasil en varios campos, Salehi ha elogiado el apoyo del gigante suramericano a Irán durante la guerra israelí-estadounidense de doce días en junio pasado.

“Las posiciones políticas comunes de los dos países en la lucha contra el unilateralismo y la defensa del multilateralismo, y el apoyo del Gobierno brasileño a la resistencia del pueblo iraní en la guerra de los 12 días, constituyen uno de los respaldos políticos que también pueden ayudar al campo de la cultura”, ha sostenido.

El Gobierno brasileño expresó su firme condena contra la ofensiva aérea israelí contra Irán, y la calificó de una clara violación de la soberanía del país persa y del derecho internacional.

Las relaciones entre Teherán y Brasilia se remontan a 120 años antes, y la República Islámica no ve restricciones en el desarrollo integral de los nexos con Brasil.

msm/ncl