Se reinicia conteo de votos tras una semana de las elecciones

El órgano electoral de Honduras anunció el domingo el reinicio “inmediato” del conteo de votos de las elecciones del 30 de noviembre detenido desde el viernes.

El domingo por la noche, la consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall en una declaración, acompañada de la consejera Cossette López, anunció el restablecimiento del sistema de divulgación de resultados de las elecciones generales, detenido desde el viernes por fallas técnicas.

“Se reinicia de inmediato en los próximos minutos la divulgación, una vez que se hayan cumplido las últimas acciones técnicas de la empresa (que lleva el escrutinio), con la auditoría externa, y el personal está a la espera para poder reiniciarla”, subrayó la jefa del órgano electoral.

Por su parte, la consejera López señaló que el pleno del CNE adoptó “la decisión por mayoría de votos de proceder al triple sellado del sistema, etapa previa indispensable para reactivar el sistema de la divulgación de actas”.

Además, explicó que la divulgación de los datos incorpora información estadística de dos vertientes, por un lado, incluye los datos de las juntas receptoras de votos que habían sido transmitidas, pero que figuraban con valor cero en cada uno de los partidos.

Consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall: "Se reinicia de inmediato la divulgación" de resultados electorales

“Son 1476 actas del nivel presidencial, 1677 actas del nivel de diputados y 1798 actas del nivel de corporaciones municipales. Esas actas provienen de todos los departamentos” del país, acotó.

De las 16 858 actas escrutadas, 14 451 se consideran “correctas” y 2407 presentan “inconsistencias”, lo que obligará a un recuento voto por voto, según el ente electoral. Quedan 2571 actas por contabilizar en el centro de cómputo del CNE, de un total de 19 152.

El último registro del CNE al 80,02 % de las actas escrutadas, dejó al candidato presidencial Asfura, del Partido Nacional, quien es apoyado por Donald Trump, encabezando los resultados con el 40,19 % de los votos, seguido de Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con el 39,49 %, y Rixi Moncada, del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre) con el 19,30 % de los sufragios.

La parálisis del escrutinio ha generado mucha suspicacia entre los ciudadanos, los cinco partidos que participan en la contienda y observadores nacionales e internacionales.

Libre solicitó el sábado al Consejo Nacional Electoral la nulidad del escrutinio presidencial de las elecciones, argumentando un “desastre” en el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). La candidata Moncada dijo que su partido “no reconoce” los resultados de los comicios por la supuesta “injerencia y coacción” del presidente estadounidense, Donald Trump.

Por su parte, Nasralla ha denunciado un robo generalizado de votos. “Después de analizar miles de actas, comprobamos que en la mayoría de los departamentos fuimos robados en la transcripción de las actas, incluso en Lempira, Intibucá y La Paz”, destacó.

Además, Marlon Ochoa, tercer consejero del CNE, que no acompañó a Hall ni López en la conferencia del domingo, denunció un cambio en el código de seguridad de dos módulos del sistema electrónico de transmisión de resultados.

