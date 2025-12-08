HAMAS defiende Tormenta de Al-Aqsa; “Historia no empezó 7 de octubre”

Un alto funcionario de HAMAS defendió la operación ‘Tormenta de Al-Aqsa’ como un acto de defensa en respuesta a las atrocidades israelíes de hace décadas.

“Estamos abiertos a un enfoque integral para evitar más escaladas, enfrentamientos o explosiones”, afirmó Basem Naim, uno de los altos dirigentes del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS), durante una entrevista concedida el domingo a la agencia estadounidense de noticias Associated Press (AP) en Doha, la capital de Catar.

A pesar de insistir en que HAMAS mantiene su “derecho a resistir”, Naim subrayó la disposición de la resistencia palestina respecto al futuro de sus armas, como parte de una solución duradera que conduzca al establecimiento de un Estado palestino.

Tras señalar que “este tiempo debe aprovecharse con seriedad y de manera integral”, destacó que HAMAS tiene “una mentalidad muy abierta” sobre el destino de sus armas. “Podemos discutir su congelación, almacenamiento o incluso su abandono, con las garantías palestinas de no utilizarlas en absoluto durante este período de alto el fuego o tregua”, que entró en vigor en Gaza el pasado octubre, concluyó.

En relación con la creación de una fuerza internacional de supervisión cerca de las fronteras de Gaza, el funcionario de HAMAS expresó su disposición a aceptar una presencia de la ONU, con el fin de que “esté cerca de las fronteras, supervisando el acuerdo de alto el fuego, denunciando violaciones y evitando cualquier tipo de escalada”.

No obstante, advirtió enérgicamente contra cualquier presencia u operación militar extranjera dentro del territorio, subrayando que “no aceptamos que estas fuerzas tengan ningún tipo de mandato que les autorice a operar dentro de los territorios palestinos”.

Historia no empezó el 7 de octubre

Respecto al avance político hacia la gobernanza posterior al alto el fuego en Gaza, Naim destacó que HAMAS y la Autoridad Nacional Palestina (ANP) han progresado en las conversaciones sobre la formación de un nuevo comité tecnocrático para gestionar los asuntos cotidianos de Gaza.

En otro momento de la entrevista, al ser preguntado si la resistencia palestina lamenta haber llevado a cabo la operación “Tormenta de Al-Aqsa” en octubre de 2023, Naim la describió como una consecuencia directa de décadas de políticas israelíes, que se remontan a la Nakba o “catástrofe”, en referencia al éxodo forzado de más de 700 000 palestinos tras la creación de Israel en 1948.

Naim destacó que “la historia no comenzó el 7 de octubre”, subrayando que el ataque fue una respuesta necesaria a años de ocupación y agresión.

Explicó que el 7 de octubre de 2023 fue un acto de defensa, cumpliendo con el deber de alzar la voz de su pueblo frente a la opresión.

El sábado, el Ministerio palestino de Salud anunció que Israel ha asesinado a 367 palestinos en la Franja de Gaza tras la entrada en vigor del alto el fuego entre HAMAS y el régimen israelí el pasado octubre.

