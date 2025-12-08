75 000 detenidos bajo el gobierno de Trump sin antecedentes penales

El ICE detuvo a más de 75 000 personas sin antecedentes penales en redadas migratorias durante los primeros nueve meses del gobierno de Trump, sreveló un informe.

El Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) detuvo a más de 75,000 personas sin antecedentes penales en redadas migratorias durante los primeros nueve meses del gobierno del presidente Donald Trump, según reveló el domingo la cadena de noticias NBC News.

Esos 75 000 detenidos sin historial delictivo entre el 20 de enero y el 15 de octubre representan más de un tercio del total de 220 000 personas arrestadas en las operaciones migratorias desplegadas por el gobierno de Trump, las cuales supuestamente estaban dirigidas a los criminales más violentos.

Según el medio, las cifras no incluyen los datos de detenciones realizadas por la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), que ha llevado a cabo redadas en grandes ciudades como Los Ángeles durante este año, lo que sugiere que el número de detenidos sin antecedentes penales podría ser aún mayor.

Además, el informe señala que, en el caso de los detenidos con antecedentes penales, los datos recabados por el ICE no diferencian entre las personas que han cometido infracciones menores y aquellas que han cometido delitos graves, como asesinato o violación.

Según los detalles del ‘Deportation Data Project’, cerca del 90 % de las personas detenidas por el ICE hasta mediados de octubre eran hombres, y la nacionalidad más común era la mexicana, seguida por guatemaltecos y hondureños.

De estos detenidos, la mayoría eran ciudadanos mexicanos, con aproximadamente 85 000, seguidos por los guatemaltecos (31 000) y los hondureños (24 000). Más del 60 % de los arrestados tenían entre 25 y 45 años.

Los datos revelados también indican que los agentes del servicio han realizado un promedio diario de 824 arrestos desde el 20 de enero; más del doble del promedio diario de arrestos durante la administración del expresidente Joe Biden en 2024, cuando ICE arrestaba a 312 personas al día.

En mayo, el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, amenazó con despedir a altos funcionarios del ICE si no comenzaban a arrestar al menos 3000 migrantes por día. Sin embargo, las cifras actuales aún no cumplen con este objetivo. Esta orden representa una carta de deportación directa para miles de inmigrantes indocumentados que son trabajadores inocentes.

msr/hnb