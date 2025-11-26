Caracas avisa a EEUU: Quien ose agredir Venezuela será aniquilado

Un responsable de alto rango venezolano ha lanzado una advertencia contundente a EE.UU., diciendo que su país “aniquilará” a quien opte por agredir Venezuela.

“Quien ose poner un pie sobre Venezuela, será aniquilado por nuestro pueblo. Aniquilado. Es el término que quiero utilizar, porque el suelo venezolano se respeta. Y las ínfulas de conquistador que tiene Marco Rubio, aquí se van a estrellar, como se han estrellado las ínfulas de muchos payasos que han tenido la osadía de intervenir sobre Venezuela”, alertó el martes el ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello.

Hablando con la prensa mientras participaba en la Gran Marcha Militar-Policial-Popular celebrada en Caracas, para mostrar la determinación del pueblo y las Fuerzas Armadas para defender al país ante amenazas militares de Estados Unidos, Cabello advirtió que lanzar una incursión militar terrestre en el país sudamericano significaría “entrar en una zona prohibida”.

El dirigente chavista, quien es también un miembro activo de las Fuerzas Armadas del país, aseguró que Estados Unidos será tomado por sorpresa en una eventual confrontación militar con el país bolivariano. “El día que ellos [EE.UU.] intenten algo contra Venezuela, van a saber [cómo es] la respuesta de un pueblo”, apuntó.

“Es muy difícil conseguir un secretario de Estado más imbécil que Marco Rubio(…)Quien ose poner un pie sobre Venezuela será aniquilado por nuestro pueblo. Es el término que quiero utilizar”, dice Diosdado Cabello que restó importancia a decisiones de EEUU pic.twitter.com/2bQLDpttPU — Gabriela Gonzalez (@GabyGabyGG) November 25, 2025

Cabello denunció además la intensificación de “amenazas”, “los ataques” y “el asedio del imperialismo” contra su país, asegurando que ya nadie cree las mentiras y acusaciones de Washington sobre el supuesto vínculo de Caracas con el narcotráfico. “Ya, para el mundo entero, está claro que EE.UU. lo que quiere es robarse –y quiero ser enfático en el término– los recursos naturales de Venezuela”, argumentó.

Reiteró que el verdadero objetivo de la Casa Blanca para agredir a la nación bolivariana es concretar un “cambio de régimen”, y denunció que todo este plan es diseñado e impulsado por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, a quien tachó de “imbécil”.

“A Venezuela no la ataca nadie. Venezuela es un país de paz, Venezuela es un país de tranquilidad, Venezuela es un país solidario con el resto de los países del mundo, pero a la hora de defender lo nuestro, lo haremos con todos los instrumentos que tengamos a mano. Con todos”, dijo con un tono duro.

La advertencia del responsable venezolano se produjo en medio de escalada de tensiones entre Caracas y Washington, debido, entre otros, al masivo despliegue militar estadounidense en el Caribe, cerca de aguas venezolanas, para combatir supuestamente el narcotráfico.

En octubre, el presidente estadounidense, Donald Trump, autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) del país llevar a cabo acciones encubiertas en Venezuela.

Caracas, que ha rechazado cualquier vínculo con el narcoterrorismo, advierte que EE.UU. busca derrocar su gobierno para luego apoderarse de las riquezas del país, incluidos oro, petróleo y gas.

ftm/rba