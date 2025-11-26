Irán y Pakistán califican al régimen sionista de enemigo común - Noticiero 13:30

Irán y Pakistán abogan por profundizar la cooperación bilateral en diversos ámbitos. ONU denuncia el asesinato de decenas de libaneses en ataques israelíes pese al alto el fuego.

1. Teherán e Islamabad abogan por profundizar la cooperación bilateral durante la visita del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Lariyani, a Pakistán.

2. Ante la continua agresión israelí en la región, Naciones Unidas ha pedido una investigación urgente sobre los ataques del régimen al Líbano, incluida la mortal ofensiva a un campamento con saldo de 13 fallecidos, incluidos 11 niños.

3. Partidarios del presidente venezolano, Nicolás Maduro, se concentran en Caracas, en una movilización antiimperialista, para defender la soberanía nacional, en medio de las amenazas de Estados Unidos.

hae/rba