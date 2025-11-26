Teherán e Islamabad refuerzan su cooperación bilateral - Noticiero 02:30

Irán y Pakistán estrechan cooperación; la ONU exige investigar los mortales ataques israelíes en Líbano; y en Caracas marchan en defensa de la soberanía venezolana.

1. Teherán e Islamabad abogan por profundizar la cooperación bilateral durante la visita del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Lariyani, a Pakistán.

2. Ante la continua agresión israelí en la región, Naciones Unidas ha pedido una investigación urgente sobre los ataques del régimen al Líbano, incluida la mortal ofensiva al campamento de Ain al-Hilweh, en el que 13 personas, incluidos 11 niños, perdieron la vida.

3. Partidarios del presidente venezolano, Nicolás Maduro, se concentran en Caracas, en una movilización antimperialista, para defender la soberanía nacional, en medio de las amenazas de Estados Unidos.

