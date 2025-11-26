Bolivianas alzan la voz ante crímenes contra las mujeres en Palestina

Este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fue también una oportunidad para condenar los crímenes de Israel contra las mujeres palestinas.

Las calles y avenidas de la ciudad de La Paz fueron tomadas por madres, hijas y esposas que alzaron su voz para protestar y repudiar la violencia contra la mujer.

Desde el 7 de octubre de 2023, Tel Aviv, ha ocasionado la muerte de casi 70.000 palestinos, donde la mayoría fueron mujeres y niños, según el Ministerio de Salud de Gaza.

Bolivianas, desde la capital más alta del mundo, alzaron también su voz para decir "basta" al genocidio israelí contra las mujeres palestinas.

Activistas, estudiantes y obreras en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, levantaron su voz de protesta en contra las masacres hacia las mujeres palestinas y las niñas.

Sdenka Saavedra, La Paz.

yzl/hnb