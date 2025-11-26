Exposición alerta a congresistas chilenos sobre genocidio en Gaza

El Centro de Información Palestina inaugura en el Congreso de Chile una muestra fotográfica para instar a los legisladores a actuar ante el genocidio en Gaza.

Un fragmento, solo una pequeña muestra del horror, se exhibe desde este lunes en el Congreso Nacional de Chile. Es la exposición “Mañana será tarde”, del fotoperiodista palestino Belal Khaled, con la curatoría de Bruno Salas Zarzar.

El llamado es a quienes tienen el poder y circulan por este pasillo: Congresistas, Ministros de Estado, Embajadores y otras grandes personalidades, muchos de los cuales siguen justificando o ignorando el genocidio contra el pueblo palestino.

Para ello, el Centro de Información Palestina, organizador de la exposición, hizo entrega a los parlamentarios de un Manual para la Defensa del Derecho Internacional y los Derechos Humanos en Palestina. Si no sabían cómo actuar, ahora lo tienen en sus manos.

El futuro de los niños es hoy, mañana será tarde. Las palabras de la poetisa Gabriela Mistral resuenan hoy en los pasillos del Congreso Nacional, donde estas fotografías llaman a tomar acción urgente por la niñez de Gaza.

Beatriz Michell, Santiago de Chile.

